Hubble Arızasının Altında Yatan Temel Sebep Ne?

Hubble Uzay Teleskobu'nun arızasının jiroskop kaynaklı olduğu bilinse de bu hataya sebep olan gerçek şey ne olabilir?

NASA’nın Hubble teleskobu son zamanlarda beklenmeyen aksaklıklar yaşadı. Yaşlanan teleskop, geçtiğimiz günlerde jiroskop problemleri sebebiyle kendini güvenli moda almıştı. Şu an NASA durumu halletmiş olsa da sorunun en başta jiroskop olup olmadığı konusunda emin değiller gibi görünüyor.

Normal şartlar altında teleskopta bulunan yedek jiroskop, ana jiroskop arızalandığı anda devreye girmeliydi ama böyle olmadı. Yedek jiroskop bozuk veriler yollamaya başladı. Bu da teleskobun güvenli moda girmesine sebep oldu. Bu sayede NASA'daki mühendisler durumla ilgilenebildiler.

Başlangıçta NASA, modeminiz arızalandığında müşteri servisinin size verdiği ilk tavsiyeyi uyguladı. Cihazı açıp kapattı. Jiroskop herhangi bir yaşam belirtisi göstermeyince de başka yollar arandı.

18 Ekim’de Hubble’ın operasyon ekibi uzay aracına manevra yaptırdı. Yanlış verilerin sebebinin etrafındaki bir engel tarafından olabileceğini düşünen ekip manevralar sonucunda haklı da çıktı.

Şu an için teleskop sorunsuz olarak çalışsa da NASA hala sorunun önündeki bir cisim gibi bir engelden fazlası olabileceğini düşünüyor. Cihazın yaşı ve içerisindeki eski donanımlar düşünüldüğünde biz de herhangi bir cismin engel olduğunu düşünmüyoruz.