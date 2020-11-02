Sosyal Ağların Türkiye Temsilcileri İçin Son Gün

Sosyal Medya Kanunu'na ilişkin olarak sosyal ağlara verilen sürede sona gelindi. Günlük kullanıcı sayısı 1 milyonu aşan platformlar, bugün Türkiye temsilcilerini belirlemezlerse 10 milyon TL'lik idari para cezasına çaptırılacaklar.

Türkiye’de kısa bir süre önce yeni bir dönem başladı. Vatandaşların çokça tartıştıkları, Sosyal Medya Yasası olarak bildikleri düzenlemeyle birlikte ülkemizdeki sosyal ağlara, Türkiye’de hizmet verebilmeleri için temsilcilik açma zorunluluğu getirildi. Üstelik bugün, sosyal ağlar için oldukça kritik bir gün.

Düzenleme gereğince günlük kullanıcı sayısı 1 milyonu aşan platformların, ülkemizde temsilci belirlemeleri gerekiyor. İşte bugün, belirlenecek temsilci için son gün. Yani platformlar, bugün Türkiye temsilcilerini belirleyip, ülkemizdeki yetkili mercilere bildirecekler. Aksi takdirde ise söz konusu platformlara idari para cezası kesilecek.

Yasaya göre sosyal ağlar, ilk etapta 10 milyon liralık idari para cezasıyla karşılaşacaklar. Eğer söz konusu platformlar yükümlülüklerini yerine getirmeyip temsilci atamazlarsa, cezanın tebliğinden 30 gün sonra, bu kez 30 milyon TL’lik ceza kesilecek. Ceza bir kez daha ödenmediği takdirde ise yaptırımın boyutu artacak ve en son noktada, sosyal ağa yönelik internet trafiği bant genişliği yüzde 90'a kadar daraltılacak.

Yeni kanun, sosyal ağ devlerinin de bilgisi dahilinde. Bu bağlamda Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, video konferans yöntemi ile Facebook ve uzantıları, Tiktok, DailyMotion, YouTube, Periscope, Twitter ve VK yöneticilerini ağırlamış, yasayla ilgili detayları aktarmıştı. Yani platformlar, Türkiye’deki yeni düzenle ilgili olarak bilgi sahibiler.

Yalnız, bu yasayla ilgili değinmemiz gereken bir husus daha var. Şöyle ki edinilen bilgilere göre sosyal ağ yöneticileri, harekete geçmeden önce bir süre beklemek istiyorlar. Bunun ilk nedeni, ABD’de yarın gerçekleşecek Başkanlık Seçimleri. İkinci nedense CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ne yaptıkları iptal başvurusu. Ancak açık konuşmak gerekirse her iki neden de yasayla ilgili yeni bir gelişmeye yol açmayacak.