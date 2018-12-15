Sosyal Medya, 2019'da Hangi Yönde Değişim Gösterecek?

2019'a artık sayılı günler kaldı, yeni yıl; yeni umutlar, yeni beklentilerle birlikte geliyor. Bu beklentilerden bazıları da sosyal ağlar üzerinde, işte 2019'da sosyal ağlarda yaşanması tahmin edilen değişiklikler.

2018’in sonlarına doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz, şu sıralar içerikler daha çok 2018’in özeti şeklinde devam ederken bir diğer merak konusu da, değişimi gittikçe hızlanan dünya ve internet. The Verge’den Casey Newton, okurlarına 2019’a dair beklentilerini ve 2019’da neler olacağını tahmin ettiklerini sordu, işte 2019’a dair bazı tahminler:

Sosyal Ağlar

Tahminlere göre Apple veya Google, yeni bir sosyal ağ arayışına girecek. Eski Facebook dehalarından Michael Sayman’ın, Google için bir sosyal ağ uygulaması geliştirildiği biliniyor. Dolayısıyla bu tahminin onaylandığını söyleyebiliriz.

Politika

Will Oremus, devlet liderlerinin otokratik eğilimlerinin Facebook için sıkıntılar yaratacağını, erişimin engelleneceğini ya da bazı ülkelerde tamamen engelleneceğini düşünüyor. Belli ülkelerde zaten erişimin olmadığını düşünürsek pek haksız diyemeyiz.

Bret Carmichael ise ulusal güvenlik düzenlemelerinde değişikliklere gidilebileceğini öngörüyor.

Facebook

Ken Goldsholl, Facebook’un Kuzey Amerika’da kullanımının azalacağını düşünürken, Brandon Arvay ise ücretli Facebook grup üyeliklerinin gelebileceğini öngörüyor. Facebook’un genel olarak bir düşüşe geçmesi ise 2019 içerisinde beklenmiyor.

Instagram

Instagram ile ilgili tahminler ise ‘Facebooklaşma’ yönünde ilerlemesinin devam edeceği yönünde, ayrıca uygulamanın ciddi veri ihlâlleriyle boğuşacağı düşünülüyor. Bir kesinlik olmasa da, Instagram’ın 2019’da, bazı hesaplaşmalar yapacağı yönünde de tahminler bulunuyor.

Ayrıca Instagram üzerinden yapılan alışverişlerin çok büyük sıçrama yapacağı da düşünülüyor. Bazı öngörülere göre ise bir alışveriş uygulaması çıkarılacak.

Twitter

Twitter’ın 2019’daki durumu hakkındaki, muhtemelen en doğru öngörüyü Will Pfeffer yapmış, kendisi Twitter’ın arayüzünde birçok değişiklik yaşanacağını fakat bunlardan hiçbirinin düzenleme butonu üzerine olmayacağı söylüyor.

Kevin Middleton ise Twitter’ın içerdiği yetişkin içeriklerden dolayı App Store’dan kaldırılabileceğini söylemiş. Tumblr’ın bu konuda aldığı karardan sonra, bu konuda bir değişiklik Twitter’da da yaşanabilir.

YouTube

Günümüzde gençlerin ve çocukların TV’den daha çok zaman geçirdiği YouTube hakkında ki tahminler ise, seri haline gelmiş, uzun vadeli içeriklerin yaygınlaşacağı yönünde. YouTube üzerinde benim şahsi tahminim ise platformun lisanslı dizi ve film içeriği üzerine yoğunlaşabileceğini düşünüyorum. YouTube orijinal içeriği olarak dizi veya diziler gelebilir.

TikTok

2018’de çok büyük bir yükseliş yakalayan TikTok’a dair bir tahmin ise AppAnnie’den gelmiş, AppAnnie’ye göre; 2019'da, TV'de ve internette medya tüketerek harcanan her saatin 10 dakikası, mobil cihazlarda video üreten kişilerden gelecek. AppAnnie, bu büyümenin kısmen TikTok gibi sosyal video uygulamalarının yükselişi ve Instagram, Snapchat gibi sosyal medya uygulamalarındaki kısa videoların öne çıkmasıyla sonuçlanacağını söylüyor.

Peki sizce 2019’da internet dünyasında, sosyal platformlarda ne gibi değişiklikler, yenilikler yaşanacak?