Çocukları Taciz ve Sosyal Medyadan Koruma Derneği tarafından hakkında dava açılan isimlerden biri olan Kerimcan Durmaz kendini savundu.

Dün sizlerle paylaştığımız üzere, Çocukları Taciz ve Sosyal Medyadan Koruma Derneği Başkanı Erhan Nacar'dan oldukça sert açıklamalar gelmişti. Sosyal medya fenomenlerinin çoğunun çocuklar üzerinde olumsuz etkiler bıraktığını belirten Nacar, kamuoyunu bu konuda uyarmıştı. İLGİLİ HABER "Kerimcan Durmaz, Danla Bilic ve Enes Batur'a Karşı Birlik Olmalıyız" Kamuoyunda açıklamanın yankıları sürerken, taraflardan Kerimcan Durmaz da sosyal medya hesabı üzerinden uzun bir açıklama yayınladı. Durmaz, çocuklara kötü örnek olmadığını ve çocuklara akıllı telefon, tablet verilerek hipnotize edildiklerini iddia etti. İşte Kerimcan Durmaz'ın açıklamaları...

Kaynak : https://www.sozcu.com.tr/hayatim/magazin-haberleri/kerimcanin-isyani-allah-tarafindan-verilmis-bir-duygu

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