İletişim Başkanlığı'ndan Sosyal Medya Yasası İçin Çalışma

İletişim Başkanlığı, son günlerde iyiden iyiye konuşulan sosyal medya düzenlemesi ile ilgili önemli bir çalışma yaptı. Kurum, yaptığı çalışmada ABD ve Fransa'nın konuyla ilgili ne tür yasalar çıkardığı ve bu yasaların maddelerinin neler olduğu ile ilgili önemli veriler içeriyor.

Türkiye neredeyse bir haftadır, sosyal medya platformlarına getirilmesi planlanan yasal düzenlemeyle çalkalanıyor. Yapılan açıklamalar ve yürütülen çalışmalar, bu konuda bir düzenlemenin artık çok yakınımızda olduğunun bir göstergesi. Yaşanan son gelişme ise Türkiye'de yasa haline gelecek sosyal medya düzenlemesi için Fransa ve ABD'deki yasaların da incelendiğini gözler önüne seriyor.

Geçtiğimiz hafta itibarıyla "Gerçek kimliğin belirlenebilir olduğu, hukuki sorumluluğunun farkında olan kullanıcı” ilkesiyle bazı çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmaların bir tanesini de İletişim Başkanlığı yürüttü. İletişim Başkanlığı'nın geçtiğimiz hafta yaptığı çalışma, sosyal medya yasası ile ilgili ABD ve Fransa'nın neler yaptığını içeriyor. Detaylara geçmeden önce, her iki ülkenin de sosyal medya konusunda çok katı olduğunu ve yasaları sonuna kadar kullandığını belirtelim.

Fransa'nın sosyal medya düzenlemesinde, İçişleri Bakanlığı'na her türlü yetki veriliyor

İletişim Başkanlığı'nın yaptığı çalışma sonunda hazırlanan rapora baktığımızda; Fransa'nın 2015 yılında çıkardığı bir yasa ile terörizm ile ilgili tüm internet sitelerine erişim engeli imkanının verildiğinin belirtildiğini görüyoruz. Üstelik bu durum, sadece internet siteleri için değil, çeşitli sosyal medya platformları için de geçerli. Yani Fransa, bugün terörizm ile ilgili bir durumda sosyal medya platformlarına ve diğer internet sitelerine her türlü erişim engeli getirebiliyor.

Raporda yer alan verilere göre Fransa hükümeti, 1 Temmuz 2020'de yeni bir sosyal medya düzenlemesi daha getirdi. Bu düzenleme kapsamında çocuk istismarı ve terör ile ilgili içeriklerin 1 saat içerisinde kaldırılması gerekiyor. Diğer tüm zararlı içerikler ise 24 saat içerisinde kaldırılmak zorunda. Bu düzenleme kapsamında kurallara uymayan gerçek kişilere 250 bin, tüzel kişilere (şirketler) ise 1.2 milyon euroya kadar para cezası kesilmesi ön görülüyor.

Fransa, terör sevici kişilerin gözünün yaşına bakmıyor

Cumhurbaşkanlığı'na bağlı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda. Fransa'nın para ve hapis cezası uyguladığına da değiniliyor. Rapora göre Fransa'da terörü öven kişilere 7 yıla kadar hapis cezası ve 100 bin euroya kadar da para cezası veriliyor. Ayrıca Fransa Rekabet Kurumu'nun Google'a 150 milyon euro para cezası verdiği de yine rapordaki yerini alıyor.

ABD hükümeti, sosyal medya platformlarını da yapılan paylaşımlardan sorumlu tutuyor

İletişim Başkanlığı'nın raporunda ABD'nin 1996 yılında yürürlüğe giren ve 18 yaşından küçükleri müstehcen içeriklerden uzak tutmaya çalışan yasadan bahsediliyor. Ayrıca 28 Mayıs 2020 tarihinde yayımlanan “Çevrimiçi Sansürü Önlemeye İlişkin Kararname” de İletişim Başkanlığı'nın raporunda bulunuyor. Bu kararname, sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarda sadece kullanıcıyı değil, sosyal medya platformunun kendisini de sorumlu tutuyor.