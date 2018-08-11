Sosyal Medya, Gençlerde Zarar Verme İsteği mi Yaratıyor?

Araştırmacılar sosyal medyanın gençler üzerinde etkisi konusunda kesin sonuçlara varamıyor. Kimi araştırmalarda sosyal medya gençlerin gelişiminde pozitif rol oynarken, diğer yanda intihara sürükleyebiliyor.

Sosyal medyanın, insanların kendilerine zarar vermelerinde etkili olduğunu düşünüyor musunuz? Bazı insanları kötü etkilediği net olarak görülse de kimilerini sosyal medya iyi anlamda etkiliyor. Araştırmacılar işte tam bu nedenle kesin bir yargıya varamıyorlar.

The Times bugün yayınladığı haber ile tartışma konusuna parmak bastı. Haberde, 1997’de 7327 genç kızın kendisine zarar verdiğini; geçen yıl ise rakamın 13 bin 463’e tırmandığını bildirdi. Verilen rakamlar üzerinden sosyal medyanın bu sayının artmasındaki etkisi tartışılmaya başlandı.

Royal Koleji Psikiyatristi Jon Goldin, internetteki görsellerin genç kızlar üzerinde “kendini kıyaslama” ve “bir şeyleri kaçırma korkusu” yarattığını belirtti. Geçen yıl yapılan benzer bir çalışmada da 2011 ve 2014 yılları arasında kendine zarar verme eğilimi büyük bir yükseliş görülmekte. Bunun yanı sıra, bazı araştırmacılar sosyal medyanın yaygınlaştığı dönemden bugüne uyuşturucu ve alkol tüketiminin de arttığını belirtiyor.

Zararlı diyenlere ek olarak tabii bir de sosyal medyanın genç kitle üzerinde kötü etkisi olmadığını ve küçük de olsa bireyin gelişimine katkı sağladığını iddia edenler var. Araştırmacılara göre, mutsuzluğun en büyük sebebi sosyal medya değil, dünyanın sosyal ve ekonomik alanlardaki hızlı değişimi.