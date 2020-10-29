İkinci El Otomobil Fiyatlarındaki Artışın Nedeni Belli Oldu

İkinci el otomobillerin fiyatlarındaki fahiş artışla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Fırsatçıların, sosyal medya ya da WhatsApp gruplarına girerek araçların fiyatlarını yükseltmeye çalıştıkları ortaya çıktı. Kısa bir süre içerisinde yüzlerce satıcıya ulaşan fırsatçılar, bu sayede fiyat artışının doğalmış gibi görünmesini sağlıyorlar.

Türkiye’de sık sık tartışmaların odak noktası haline gelen ikinci el otomobil piyasası ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yaşanan bu gelişme, ikinci ol otomobil fiyatlarının neden bu kadar hızlı bir şekilde yükseldiğini de gözler önüne seriyor.

Edinilen bilgilere göre fırsatçılar, aracını satmayı düşünen binlerce kişinin olduğu sosyal medya gruplarına girerek, fiyatların yükselmesini sağlıyorlar. Kim ya da kimler oldukları bilinmeyen bu kişiler, söz konusu gruplarda paylaşımlar yaparak araçların fiyatlarının yükseltilmesini talep ediyor, bu sayede de bir aracın ikinci eldeki değerini artıyorlar. Üstelik fırsatçılar, fiyatın ne zaman ve hangi oranda yükseltileceğine kadar bilgi veriyorlar.

Fırsatçılar, ikinci el otomobillerin fiyatlarını sadece sosyal medya gruplarından değil, WhatsApp üzerinden açılmış olan gruplara girerek de artırıyorlar. Araçların modeline, kasasına ve diğer özelliklerine göre belirlenen artış oranları, genelde 10 bin TL ila 20 TL aralığında oluyor. Fiyat artışları da benzer zamanlarda ve benzer oranlarda olduğu için araç almayı düşünen vatandaşlar, araçların fiyatındaki artışın doğal olduğunu düşünüyorlar.

İkinci el otomobil pazarı ilk kez manüpile edilmiyor. Hatırlayabileceğiniz üzere kısa bir süre önce de "Serdar Bey" olarak bilinen bir fenomen ortaya çıkmıştı. İkinci el aracını satışa koyan kimseler, ilan başlıklarını güncelleyerek, aracın Serdar Bey'e opsiyonlandığını bildiriyorlardı. Ancak bu durum kısa bir süre içerisinde o kadar hızlı yayıldı ki opsiyonlama yalanı, internet ortamında dile getirilen bir şaka haline geldi.