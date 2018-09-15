Sosyal Medya Haykırıyor: "Yeni Superman Nicolas Cage Olmalı"

Superman'e olan takıntısıyla bilinen Nicolas Cage, sosyal medyada başlayan bir akım sonrası yeni Superman rolünü alabilir

Şu sıralar DC Sinematik Evreni’nin derin bir çalkantıda olduğunu, tıpkı Batman rolünden emekli edilen Ben Affleck gibi Henry Cavill’in de Superman filmlerine veda edeceğini sizlere duyurmuştuk. Henry Cavill’in Superman filmini bırakacağına dair haberlerin çıkmasının ardından sosyal medya Nicolas Cage ismini bir anda gündeme taşıdı.

Sansasyonel hayatı ve ilginç kişiliği ile dikkat çeken Nicolas Cage, geçtiğimiz yıllar boyunca sık sık sosyal medyada komedi unsuru bir ikon olarak öne çıksa da bu kez ünlü oyuncunun hayranları gayet ciddi gözüküyor. Superman ve Nicolas Cage ismini ilginç bir ikiliye dönüştüren olaylar ise Cage’in geçmişine dayanıyor.

Takıntı derecesinde ağır bir Superman fanatiği olan Cage, 1997 yılında Tim Burton yönetimindeki “Superman Lives” adlı filmde rol almış ancak film çeşitli aksaklıklar nedeniyle vizyona sokulamamıştı. Bu olayın ardından saplantısı iyice artan Cage, öz oğluna Kal- El (Superman’in kendi gezegenindeki ismi) adını vermiş ve 2005 doğumlu oğlunun ismi resmi olarak Kal-El Cage olarak kabul görmüştü.

Sosyal medyada adeta akıma dönüşen bu paylaşımlar sonuç verecek mi bilinmese de; Nicolas Cage’in renkli ve enteresan kişiliğini tekrar bir süper kahraman filminde görmek oldukça keyifli bir ihtimal.