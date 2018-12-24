Pazarlama kampanyalarını yönetmek için markalara araçlar sunan Captiv8, 2018 için Influencer Marketing Benchmark Raporu'nu yayınladı. Amaç ise pazarlamacılara sahte takipçileri tespit etmek için gereken verileri verip gerçek hesap ile sahte hesabın ayrımını sağlamak.

Influencer Marketing adı verilen olay, eski ve yeni pazarlama kanallarında tanınmış kişi ve/veya hesaplarla yapılan, bir ürünü veya bir markayı öne çıkartmak için gerçekleştirilen tanıtım çalışmalarına verilen isimdir. Captiv8'in yayınladığı rapor sahte hesapların oldukça önemli bir finansal etkiye sahip olduğunu gösteriyor. Instagram'ın bu konuda 2.1 milyar dolar harcaması ise bunun kanıtlarından.

Captiv8, "Influencer Marketing'in potansiyelinin tam olarak ortaya çıkması için kuruluşların takipçilerini tanıması ve kıyas yapması gerekiyor. Sahte takipçilerin etkisinin belirlenmesi ve azaltılması konusunda daha somut ve güvenilir bir yola ihtiyaç var." diyor.

Şirket, rastgele 5000 adet influencer seçip bazı temel kategorilerde araştırma yaptı. Bu seçilen hesaplarda ise ağustos ve kasım ayı arasındaki zaman dilimi incelendi. Fikir ise standart bir aktivite temelini bulmak üzerinde şekillenmiş. Bazı kategorilerdeki farklar ise diğerlerine göre daha fazla; örneğin modada %14'lük bir sahte hesap oranı bulunurken ünlülerde bu oran %4 seviyesinde.

Raporda doğal ve sponsorlu içerik bölümlerindeki etkileşim oranı da ortaya konmuş. Bazı kategorilerdeki düşük etkileşim sayısı, bu hesapların daha fazla sahte takipçiye sahip olma ihtimalini de güçlendiriyor.