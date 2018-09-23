Sosyal Medya Kullanmayan Kişilerden Öğrenebileceğiniz 3 Şey

Sosyal medya kullanıcıları üzerine çok fazla çalışma yapıldı ve makaleler yazıldı. Peki sizce sosyal medya kullanmayan kişiler, çevrimiçi dünya hakkında neler düşünüyordur?

Günümüzde sosyal medya kullanmamak oldukça garip karşılanan bir durum haline geldi. Çevrimiçi dünyada yer almayan kişilere “Neden?” sorusu sorulur oldu. E-postalar da dahil olmak üzere sosyal medya kullanmayan çevrimdışı 50 kişi ile birlikte bu konu üzerine bir anket gerçekleştirildi. Yapılan çalışmayla 50 kişinin neden çevrimiçi dünyayı tercih etmedikleri üç fikir etrafında toplandı.

İnsanlarla "gerçekten" vakit geçirmek çok değerli

Sosyal medya iletişim amacını geçip, zamanla arkadaşlıkların daha farklı açılardan değerlendirileceği platformlara dönüştü. Çevrimiçi katılımcılar da platformlardaki ilişkileri yanlış buluyor; insanlarla fiziksel olarak aynı ortamda görüşmenin oldukça değerli olduğunu düşünüyorlar. Bu kişiler başkalarıyla zaman geçirmeye önem veriyor; zamanlarını stresten uzak geçiriyorlar. Onlara göre her zaman açık olmak, hayatın sakinliğini bozan ve insanları amacından saptıran bir durum.

Sosyal medyadan uzaklaşmak "kayıp" değil

Katılımcılar, çalışma süresince sosyal medyada neyin “sosyal” olduğunu sorguladılar. Dostluk, destek, sosyal temas ve genel anlamda iletişim üzerinde duran katılımcılar sosyal medyasız daha sağlıklı sosyal iletişim kurulduğu kanısında. Yüzlerce kişiyle arkadaşlık isteği üzerinden arkadaş olmak yerine; arkadaşlarını yüz yüze görmeyi ve daha sağlıklı iletişim kurulabilecek ortamları tercih ettiler.

Çevrimiçi dünyayı bırakmanın başta biraz kaygı verici olduğu doğru. Nitekim onlara göre sonuçları oldukça iyi hissettiriyor. Yorucu, dikta dünyadan kopan kullanıcılar, çevrimdışı hayatlarını daha iyi değerlendiriyor; dünyayla ve sevdikleriyle daha derin ilişkiler kurabiliyorlar.

Çevrimiçi dünya göründüğü gibi değil

Uyumadan önce internette gezinmenin uykunuzu getirdiğini düşünüyor olabilirsiniz. Kesinlikle yanlış bir bilgi! Size sadece boş zaman aktivitesi gibi gelse de Instagram gibi uygulamaların akışında gezmek mental hastalıklara bile sebebiyet verebiliyor. Siz boş bakarken bile bilgiyi emen beyin, size oradaki insanlara benzemeniz gerektiğini, yetersiz olduğunuzu ya da fazla iyi olduğunuzu söylebilir. Bu illüzyonlar gerçekten hayattan uzaklaşmanıza neden olabilir.

Bu kaygılarla boğuşmak yerine çevrimdışı yaşayan kullanıcılar “insan” olma hissini tadabildiklerini söylüyor. Hatta diğer insanlara göre daha sosyal olduklarını söylüyorlar. Sosyal medya son yılların devrimlerinden biri sayılacak olsa da kontrolünüz altında olmalı. Tamamen kapatmasınız bile hayatınızla arasına mesafe koymanız size daha iyi hissettirebilir. Bunu kontrol etmek sizin elinizde.