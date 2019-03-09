Sosyal medya hesaplarınızı kolayca yönetmenizi sağlayacak 5 uygulamaya birlikte bakıyoruz. Kişisel ya da kurumsal paylaşımlarınızı bu uygulamalarla derleyebilirisiniz.

Özellikle birden fazla sosyal medya mecrasında paylaşımlar yapıyorsanız, bu planlama uygulamaları işinize çok yarayacak. Kişisel ya da işletmenizle ilgili her türlü hesabın paylaşımlarını, akıllı telefonlarınız üzerinden planlamak, dijital varlığınızı kontrol etmeyi kolaylaştırabilir.

İşte sosyal medya paylaşımlarınızı kolayca yönetmenizi sağlayacak 5 uygulama.

Buffer:

Buffer, sosyal medya stratejilerinizi yönetmenizi sağlayan en yararlı uygulamalardan biri. Buffer'ın ücretsiz planı ile 3 farklı sosyal medya mecrasında aynı anda paylaşımlar yapabilirsiniz. Hem iOS hem de Android uygulaması bulunan Buffer, masaüstünde de güzel bir arayüz sunuyor. Ayrıca daha sonradan yayınlamak istediğiniz şeyler için planlama olanağı sunuyor.

Buffer.com üzerinden Buffer'ı kullanmaya başlayacabileceğiniz gibi, aşağıda yer alan bağlantılardan mobil uygulamalarını da indirebilirsiniz. Kullanmadan önce uygulamanın planlarını görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Hootsuite:

Hootsuite, sosyal medya planlamanızı yapabileceğiniz bir başka uygulama. Arayüz açısından bir önceki uygulama Buffer'ın daha sade ve anlaşılır bir tasarımı var. Yine de Hootsuite'te bazı kolaylıklar sunuyor. Uygulamanın hem masaüstü versiyonları hem de mobil uygulamaları bulunuyor.

Hootsuite'te ekstra olarak söyleyebileceğimiz şeylerden biri de tarayıcı eklentisine sahip olması. O eklentiyi buradan, mobil uygulamaları da aşağıda yer alan bağlantılardan indirebilirsiniz. Yine kullanmadan önce, uygulamanın çeşitli planlarını buradan inceleyebilirsiniz.

Sprout Social:

Sprout Social, sadece planlama yapmanızı ve sosyal medya hesaplarınızı yönetmekle kalmıyor, ayrıca çeşitli özellikler sunarak ekip içi yönetim açısından da faydalı bir uygulama haline geliyor. Yani ekip arkadaşlarınızla tek bir hesap üzerinden kontrol imkanı sunuyor.

Sprout Social'ın planlarına buradan, web versiyonuna buradan ve mobil uygulamalarına da aşağıda yer alan bağlantılar aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

Crowdfire:

Crowdfire, sosyal medya uygulamalarınızı yönetmenizi sağlayan bir başka uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca internet siteniz, YouTube hesabınız gibi farklı noktalarda da özellikler sunan bu uygulamanın Chrome eklentisi de bulunuyor.

Crowdfire'ın planlarına buradan, Chrome eklentisine buradan, mobil uygulamalarına da aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Social Pilot:

Social Pilot, yine sosyal medya yönetiminizi kolaylaştırmaya yarayan uygulamalardan biri. Şöyle bir durum var ki bu uygulamanın 14 günlük bedava deneme süresinden sonra bir plana geçiş yapmanız gerekiyor. Bu anlamda biraz dezavantajı var diyebiliriz. Uygulamanın Safari gibi tarayıcılara da eklenti desteği sunması önemli bir nokta.

Social Pilot'ın planlarına buradan, sunduğu eklenti çözümlerine buradan ve mobil uygulamalarına aşağıda yer alan bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Sosyal medya paylaşımlarınızı isteğinize göre planlamanızı sağlayan en kullanışlı uygulamalar bu şekildeydi. Eğer sizin de kullanmaktan hoşnut kaldığınız benzer planlama uygulamaları varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.