2016 yılında ABD'de kurulan sosyal medya platformu Gab, alan adını barındıran GoDaddy tarafından alenen tehdit edildi.

2016 yılında, 'Burada, istediğiniz gibi konuşabilirsiniz' sloganı ile açılan ve genel yapısı ile Twitter'a oldukça benzeyen Gab.com, zorlu günler geçiriyor. İfade özgürlüğünü savunan ve neredeyse hiçbir gönderiye müdahale etmeyen Gab, kapanmanın eşliğinde.

Geçtiğimiz hafta sonu PayPal, Medium, Stripe ve Joyent gibi birden çok firmanın erişim engeli koyduğu Gab.Com'a bir darbe de sitenin alan adını barındıran GoDaddy'den geldi. The Verge'e yaptıkları açıklamada gelişmeleri doğrulayan GoDaddy yönetimi, Gab'e bir bildirge gönderdiklerini ve alan adını başka bir firmaya taşımak için 24 saat süre tanıdıklarını belirtti.

GoDaddy, kullanıcı sözleşmelerinin ihlal edildiği, şiddeti öven ve yücelten içeriklere izin verip reklamını yaptığı gerekçesiyle sözleşmelerini sonlandırdıkları açıklandı. An itibarı ile Gab.com'a girdiğinizde, birçok farklı mecra tarafından saldırıya uğradıklarına dair bir ibare görüyorsunuz.

Geçtiğimiz yıldan beri Apple, Google ve Microsoft gibi dev şirketlerin de faaliyetlerinden ciddi bir biçimde rahatsız olduğu ve engellemeler getirdiği Gab'in bu baskılardan sağ çıkıp çıkamayacağını yakında göreceğiz.