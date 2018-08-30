ABD'de gerçekleştirilen yeni bir araştırma, sosyal medyada yer alan siyasi içeriklerin bireyleri ne oranda etkilediği konusuna açıklık getirdi.

Sosyal medya, insanları birbirine mesafeler olmaksızın bağlarken, bir yandan da fikirlerin ve farklı görüşlerin de aynı oranda görünür olmasını sağladı. Temelde bu yönü faydalı olsa da ne yazık ki fevri tavırlar ve saldırgan tutumlar sosyal medyayı bir tür propaganda aracı haline getirdi. Bir de üstüne Facebook, Twitter gibi platformlar devletler tarafından seçimleri manipüle etmek amacıyla kullanılınca, işler hayli kızıştı ve hatta konu hakkında davalar bile açıldı.

Ancak ABD'de gerçekleştirilen yeni bir araştırmaya göre, yetişkin bireylerin sosyal medyada karşılarına çıkan ve temel görüşlerine zıt olan içeriklere rastlamaları, fikirlerinde herhangi bir değişime sebep olmuyor. Yani bu platformlar her ne kadar insanları manipüle etme amacıyla kullanılmak istense de bireyler yalnızca bu mecralarda karşılarına çıkan paylaşımlar sebebiyle siyasi fikirlerini değiştirmiyorlar.

29 Mayıs-11 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen ankete katılan 4.594 kişinin yalnızca %14'ü, sosyal medyada karşılarına çıkan siyasi içerikli paylaşımların fikirlerini değiştirmelerine sebep olduğunu söyledi. Araştırmayı gerçekleştiren Pew Araştırma Merkezi görevlisi Kristen Bialik, fikirlerini sosyal medyadaki paylaşımlara göre şekillendirmeye en meyilli grubun genç erkekler olduğunu belirtti.

18 ile 29 yaşları arasındaki erkeklerin %29'u sosyal medya paylaşımları sebebiyle siyasi görüşlerinde değişiklikler yaşadığını belirtti. Ancak araştırma ekibine göre genel oran oldukça düşük ve bu da aslında olumlu bir sonuç.

Şirket, 2016 senesinde de benzer bir anket gerçekleştirmiş ancak soruyu son ankette olduğu gibi "Geçtiğimiz bir sene içerisinde sosyal medyada gördüğün bir içerik siyasi fikirlerini değiştirdi mi?" şeklinde değil, "Daha önce hiç sosyal medyada gördüğün bir içerik siyasi fikirlerini değiştirdi mi?" olarak sormuştu. Bu ankette ise paylaşımlardan etkilendiğini belirten bireylerin oranı %20 olarak belirlenmişti.