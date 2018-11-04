Sosyal medyada dolaşan yalan haberler azalmış gibi görünse de hala büyük bir tehdit durumundalar.

İki yıldır Facebook gibi birçok sosyal medya platformu, yanlış bilgilendirme ve nefret dolu söylemlere karşı savaş açmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri’nin dönem ortası seçimlerine de birkaç gün kalmasıyla biraz yol kat etmiş gibi görünüyorlar ancak şu an için bu savaşı kazanan bir taraf yok.

Facebook, 2016’dan bu yana yalan haberlerle uğraşıyor ancak çabaları işe yaramaya başlamış gibi görünüyor. Son araştırmalara göre Facebook kullanıcılarının yalan haberlerle girdiği etkileşim son iki yılda fazlasıyla düşüş gösterdi. Ancak bu durum Twitter’da iki yıldır bir artış gösteriyor.

Benzer bir çalışma Michigan Üniversitesi’nin Sosyal Medya Sorumluluğu Merkezi’nde (Center for Social Media Responsibility) yürütüldüğünde “Iffy Quotient” isimli bir araç kullanıldı. Web tabanlı araç sosyal medyadaki şüpheli haberlerin oranını ölçtü ve Facebook’un şüpheli haber sayısı 1 Mart 2017’den bu yana yüzde 8,1’den 3,2’ye düştüğü gözlemlendi. Twitter’da ise rakamlar bu kadar ciddi şekilde düşmese de 2016 yılının kasım ayında yüzde 5,6 olan rakam 4,2’ye düşmüş durumda.

Bu seviyelerde bile yalan haberler başka okuyuculara ulaşabilecek kadar yüksekler.