Rahatsız edici seslerin bulunduğu videoları paylaşan İngiliz genç kızın yıllık geliri 450.000 TL seviyesinde, yani aylık 37.500 TL.

Yaklaşık bir sene önce YouTube’da içerik üretmeye başladıktan sonra hayatı değişti.

Dünyanın en büyük video platformu olan YouTube günümüzde özellikle gençler tarafından bir meslek olarak görülebiliyor.

“YouTuber” olarak isimlendirilen bu içerik üreticileri, videolarındaki reklamlar sayesinde gerçekten büyük meblağlar kazanıyorlar. Bu durumun son örneği ise İngiltere’den geldi. İngiliz medyasına göre 21 yaşındaki öğrenci YouTube’dan bir yılda 60.000 sterlin (450.000 TL) kazandı.

Sophie Michelle isimli YouTuber, NTV’nin haberine göre yüklediği birkaç video sayesinde her gün kazancını artırıyor. Bu kazancı da birçok insanı rahatsız eden sesine borçlu. Genç kızın “sosyal medyanın en nefret edilen kullanıcısı” unvanını kazanmasının sebebi de bu.

Fısıltı, kâğıt sesi ya da camdan çıkan seslerin etkisine “ASMR”, yani Otonom Duyusal Meridyen Tepkisi deniyor.

ASMR durumunu yaşayanlar ise bu bahsettiğimiz rahatsız edici sesleri duymaktan keyif alıyor. Aynı durum kardeşi ASMR ile yaşayan Michelle’in de başına gelmiş. Bu sebeple kardeşini mutlu etmek için YouTube’a attığı videolarla bir servet kazanıyor.

Genç kız reklamların sayesinde yılda 450.000 TL gibi bir para kazanmaya başladı. Michelle’in kanalı ise yüz binlerce kişi tarafından takip ediliyor.