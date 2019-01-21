Bir Twitter kullanıcısı, takipçilerine X nasıl çizilir diye sordu. Fakat takipçiler birden fazla yanıt verdiler ve herkes kendi yanıtının doğru olduğu konusunda kararlıydı. Peki sizce X harfi nasıl çizilir?

Sosyal medya, insanlar arası etkileşimi artırdığı için insanları bir araya toplamak adına faydalı bir araç gibi görünse de kişiler arasındaki farklı noktaları ortaya çıkarmak için de bir o kadar etkilidir.

Geçtiğimiz yıl yaşanan Yanny/Laurel tartışması, insanların bazı durumlarda aynı sesi farklı şekilde duyabileceğini ortaya çıkarırken, aynı zamanda internet aleminin basit bir tartışmada bile nasıl ikiye bölünebileceğini gösterdi.

Çevrimiçi dünya şimdi bir kez daha bölünmüş durumda. Hem de bu kez ikiye değil sekize. Sixers Smasey adlı bir kullanıcı tarafından paylaşılan görsel, insanlara X harfini nasıl çizdiklerini soruyor ve farklı renklerle belirtilmiş 8 şık veriyor.

Sorunun basit olması, yanıtların da basit olacağı anlamına gelmez. Pek çok kişi, kendi çizim tarzından başka çizim tarzları olduğunu dahi bilmiyorken, bazı kişiler ‘en doğrusunun’ kendi çizim tarzları olduğu konusunda ısrar ediyor.

Peki siz X harfini nasıl çiziyorsunuz?