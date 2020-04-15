Sosyal Mesafe Önlemleri 2022’ye Kadar Yürürlükte Kalabilir

Koronavirüsle mücadelede için alınan sosyal mesafe önlemleri, bilim insanlarına göre çok da yakın bir sürede hafifletilmemeli. Uzmanlara göre, sosyal mesafe kuralları 2022'ye kadar tamamen ya da kısmen uygulanmaya devam etmeli.

Koronavirüsle mücadele kapsamında dünya genelinde sosyal mesafe uygulanmaya çalışılıyor. Bu süreçte insanların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları, dışarı çıktıklarında ise önlemlerini alıp başka insanlarla temastan kaçınmaları isteniyor. Bu sürecin ne zaman biteceğini merak eden insanlar ise konu hakkında net bir cevap alamıyor.

Koronavirüs salgınının yaz aylarında yayılma hızı yavaşlar mı bilinmez ancak Harvard’da bulaşıcı hastalıklar üzerine araştırma yapan bilim insanlarına göre sosyal mesafe süresi tahmin edilenden çok daha uzun sürebilir. Science dergisinde yer alan makalede; Covid-19, önceki iki tip koronavirüs salgınıyla kıyaslandı. Bu kıyaslama sonucunda, yeni tip koronavirüsün “tekrarlayan kış salgınına” dönebileceği tespit edildi. İkinci dalgalar, ilk dalgalardan daha az şiddetli olmalarına rağmen, hala dünya genelinde büyük sıkıntılar çıkarabilir.

Sosyal mesafenin erken kaldırılması koronavirüse yeni bir sıçrama yaşatabilir

Koronavirüse karşı aylardır mücadele eden ülkelerden bazıları, virüsü yavaş yavaş kontrol altına almış görünüyor. Özellikle salgının çıkış yeri olan Çin’de hayat normalleşmeye başladı, ancak Çin’in yeni kuralları hafifletme uygulaması uzmanların uyarılarına neden oluyor. Eğer bu sosyal mesafe kuralları, tehdit tam ortadan kalkmadan uygulanırsa, ülkelerde koronavirüs vakalarında yeni bir dalgalanma başlayabilir. 2022’ye kadar uzun süreli veya aralıklı sosyal mesafe kuralları gerekli olabilir

Uzmanlara göre koronavirüsten tamamen kurtulmadan sosyal mesafeyi serbest bırakmak pek doğru bir karar olmayacak. Bunun yerine, 2022’ye kadar uzun süreli veya aralıklı dönemlerde sosyal mesafe süreçleri uygulanmalı. Ayrıca virüsün tekrar salgına dönüşme ihtimaline karşı belirti gösteren kişilerde testler yapılmaya devam edilmeli.

Covid-19’un yaz aylarında ne yapacağı merak ediliyor

Koronavirüs pandemisinin önümüzdeki süreçte nasıl ilerleyeceği tam olarak bilinmemekle birlikte, yaz aylarının büyük önem taşıyacağı düşünülüyor. Virüsün yaz aylarında yayılma hızında bir düşüş yaşamayı bekleyen uzmanlar, bu düşüşün ardından kış aylarında yeni bir dalgalanma bekliyorlar.