Bursa'da koronavirüsle mücadele kapsamında Kestel Belediyesi tarafından 'sosyal mesafeli bank' üretildi. Banklar, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Kestel Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından belediyeye ait marangozhanede yapılan sosyal mesafeli banklar, ilçe merkezindeki park alanına yerleştirildi. Banklarda kimi arkadaşı ile sohbet ederken, kimi ise kitabını ve gazetesini okudu.

Tedbir ve talepler doğrultusunda sayısı artırılacak olan banklar, ilk olarak otobüs durakları ve ilçe meydanına konuldu. Salgın sonrası normal hale dönüştürülecek olan banklar, iki kişinin oturacağı şekilde tasarlandılar. Banklarda oturulan kısımlar arasında 1,5 metrelik mesafe bulunuyor.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Salgın süresince bir takım önlemleri belediye olarak bizler de almak durumundayız. Sosyal mesafenin korunması adına bazı çalışmalar yaptık. Sokağa çıkma kısıtlaması yakın zamanda kademeli olarak azalacak. İnşallah en kısa zamanda bu salgından kurtulacağız. Vatandaşlarımızın bir arada olmaları ve sosyal mesafeyi de korumaları için arkadaşlarımızla bank tasarladık. Belediyemizin atölyesinde 2 kişinin oturabileceği bankların üretimine başladık. Salgın sürecinde böyle kullanılacak. Meydan, park ve otobüs duraklarına yerleştireceğimiz bankları daha sonra normal banka çevireceğiz" dedi.