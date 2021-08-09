Animasyon Dizisi South Park'ın 3D Oyunu Geliyor

South Park yapımcıları Trey Parker ve Matt Stone, Comedy Central ile yeni bir anlaşma imzaladıklarını ve bu anlaşmanın içerisinde 3D grafiklere sahip yeni bir video oyunun olduğunu açıkladı.

Dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan animasyon dizisi South Park, bugüne kadar 9 farklı oyunun altına imza atmış durumda. Dizinin karakteristik çizgisini korumak için 1998 yılında Nintendo 64 için çıkardığı oyun da dahil olmak üzere tüm oyunlarında kendine has bir grafik kalitesi sunan yapım, 4 yılın ardından yeni bir oyunu hayranlarıyla buluşturmak için kolları sıvadı.

South Park'ın yaratıcıları Trey Parker ve Matt Stone, Comedy Central ile birlikte dizinin yeni sezonları, 14 film ve yeni bir oyun üzerine anlaşma imzaladı. Söz konusu oyunun 3D grafiklere sahip olacağına dair iddialar, South Park'ın ilk defa kendi çizgisinden çıkıp yeni bir oyun deneyimine imza atacağını gösteriyor.

Yeni oyuna Obsidian Entertainment dahil olmayacak

Bugüne kadar 9 farklı oyunu yayınlanan South Park'ın en sevilen oyunu, Stick of Truth olmuştu. Obsidian Entertainment tarafından geliştirilen ve 2014 yılında piyasaya sürülen oyun, daha önceki South Park oyunlarının yarattığı hayal kırıklıklarını ortadan kaldırmayı başarmıştı.

Serinin son oyunu South Park: Phone Destroyer, 2017 yılında piyasaya sürülmüştü ancak tıpkı Stick of Truth'tan önce yayınlanan oyunlar gibi beklentileri pek karşılayamamıştı. South Park yapımcıları, 3D grafiklere sahip olacak yeni South Park oyunu hakkında henüz detaylı bir açıklama yapmış değil. Şimdilik bilinen tek şey, serinin önceki oyunlarının aksine geliştirme aşamasında Obsidian Entertainment'in dahil olmayacağı.