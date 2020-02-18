Arkeologlar, Sovyet Rusya'dan Kalma Casusluk Radyosu Buldu

Alman arkeologlar, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir casusluk radyosu buldular. Sovyet Rusya'ya ait olan bu casusluk radyosu, çok iyi bir şekilde kapatılarak gömülmüş bir şekilde ele geçirildi. Uzmanlar, casusluk radyosunun fabrikadan yeni çıkmış gibi göründüğünü açıkladılar.

Dünya, tarih boyunca onlarca büyük savaşa ev sahipliği yaptı. Bu savaşlardan bir tanesi de İkinci Dünya Savaşı'ydı. Avrupa'nın yeniden şekillenmesine neden olan savaş, Almanya'nın hezimetiyle sona ermişti. Şimdiyse o günlerden kalma özel bir askeri cihaz ele geçirildi. Gömülmüş bir şekilde bulunan alet, Sovyet Rusya'dan kalma gizli bir casusluk radyosuydu.

Alman arkeologlar, Köln yakınlarındaki eski kalıntılarda kazı yaparken bu casusluk radyosuna denk geldiler. Araştırmacıların esas arayışları Roma dönemine ait kalıntılardı ancak çok iyi korunacak şekilde gömülmüş olan radyo, uzmanların gündemini bir anda değiştirdi.

Yıllar önce gömülmüş olmasına rağmen yeni gibi görünen casusluk radyosu

O dönemlerde Almanya'da bulunan Sovyet askerler tarafından gömüldüğü düşünülen radyo, hava geçirmeyecek şekilde hazırlanmış bir kutunun içerisinde bulundu. Demir vidalarla kapatılmış olan kutuyu açan uzmanlar, fabrikadan yeni çıkmış gibi görünen casusluk radyosunu buldular.

Buldukları radyo ile ilgili detaylı incelemelerde bulunan uzmanlar, bu casusluk radyosunun her parçasının kağıtlarla sarılı olduğunu açıkladılar. Bunun nedeni tam olarak bilinmiyor ancak uzmanlara göre o dönem bu cihazı getiren askerler, radyoyu kullanma imkanı bulamamışlar ve bu yüzden de üretimdeki kağıtlar bile çıkarılmamış. Uzmanlar, yeni piller takıldığında bu radyonun çalışmaya devam edeceğini söylüyorlar.

Arkeologlar tarafından yapılan bir kazı sırasında bulunan radyo, "R-394KM" olarak isimlendirilen bir model. Uzmanlar, normal koşullarda bu radyonun üzerinde Rusça harflerin olması gerektiğini ancak ele geçirdikleri radyoda Latin harflerinin bulunduğunu söylüyorlar. Tarihçilere göre bu durumun nedeni, Sovyet Rusya'nın o dönemlerde tercih ettiği şaşırtma taktikleri.

Bulunan casusluk radyosu, bir süre boyunca müzede sergilenecek. Meraklıların gidip ziyaret edebileceği radyo, müzedeki bekleyişinin ardından da yeniden incelemeye alınıp kaç yıl önce ve neden gömüldüğü sorularının yanıtları aranacak. Uzmanlara göre bu casus radyoyla ilgili detaylı bir bilgi sahibi olmak ne yazık ki çok da mümkün değil.