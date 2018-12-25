Soyuz'da Meydana Gelen Delik Sabotaj Olabilir

Rusya'nın iddialarına göre, Soyuz uzay aracında meydana gelen delik, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda, kasten yapıldı.

Rusya'nın, Soyuz uzay aracının bir bölümünde bu yılın başlarında bulunan garip bir deliğin kökenine dair inanılmaz derecede derin bir soruşturmanın ortasında olduğunu zaten biliyorduk. Şimdi, Rus otoriteler bu hasarın nasıl oluştuğunu açıklamaya çalışıyor.

Geçtiğimiz hafta Soyuz uzay aracıyla dünyaya dönen kozmonotlardan bir tanesi olan Sergei Prokopyev, düzenlenen basın konferansında soruşturmanın hâlâ devam ettiğini söyledi. Uzay aracına dair örnekler son uzay yürüyüşü boyunca toplandı.

Rusya’nın bu soruşturmayı yapmasına NASA’nın yardımcı olması, Rusya’nın bu konudaki düşüncelerini hiç değiştirmedi.

Başlangıçta, bu hasara ufak bir uzay taşının sebep olduğunu düşünülüyordu, sonra deliğin bir insan tarafından yapıldığı belirlendi ve ardından bunları parmak izleri takip etti. Roscosmos’un amiri Dmitry Rogozin, deliğin, uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu’ndayken (International Space Station, ISS) oluşturulduğu fikrini ortaya attı. Yani, ISS’de bulunanlardan birinin bunu yaptığını ima etti.

Bu iddialar anında yalanlandı, ta ki ekip sızıntıyı bulana kadar. Rusya’nın iddialarına göre suçlu bulunmuş bile olabilir. Bu resmi olmayan tehditler çok fazla somutlaşmadı ve aylardır Rusya’nın bu soruşturma sırasında ne bulduğunun açıklanması bekleniyor.

Rusya’nın ilk tezi bunun bir sabotaj olduğu yönünde, hatta üretim sürecinde bile yapılmış olabilir ki bunlar oldukça ciddi suçlamalar. Kozmonot ekibine kasten zarar vermek isteyen(lerin) ne gibi cezalara karşılaşacağı ise henüz belli değil. Soyuz’un karaya inmesinin ardından olayın tamamen öğrenilmesi bekleniyor.