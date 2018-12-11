Soyuz'da Oluşan Gizemli Delikten Örnek Alınıyor

Geçtiğimiz aylarda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda tespit edilen hava sızıntısına sebep olan gizemli delik için araştırma başlatılıyor. İki Rus astronot, nasıl oluştuğu bilinmeyen deliği araştırmak için uzay yürüyüşüne çıkacak. Bu akşam gerçekleştirilecek operasyonu, paylaşacağımız bağlantıdan canlı olarak takip edebilirsiniz.

Sızıntıya sebep olan deliğin kaynağı henüz belirlenemedi fakat birçok komplo teorisyenine göre bu olay, uzayda gerçekleşmiş bir sabotaj olabilir. Bugün gerçekleşecek uzay yürüyüşünde, tüm söylentileri ortadan kaldıracak kanıtlara ulaşılabilir.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli astronotlar, Ağustos ayının sonlarında hava basıncında beklenmedik düşüşler rapor etmişti. Hava basıncını düşüren sızıntının astronotları taşıyan Rus Soyuz roketindeki 2 mm'lik bir delikten kaynaklandığını belirleyen yetkililer, deliği gazlı bez ve epoksi denilen yalıtım malzemesiyle kapatmıştı. Bu onarımın ardından basınç değerleri normal seviyede seyrediyor.

Deliğin Bulunmasının Ardından Sabotaj İhtimali Üzerinde Duruluyor

Deliğin neden oluştuğu konusunda çalışmalar yürüten yetkililer, ilk olarak yolculuk sırasında rokete bir göktaşı isabet etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durdular. Ancak deliğin çok düzgün bir yuvarlak olması sebebiyle bu fikir pek kabul görmedi. Şeklin yuvarlaklığı ve iç tarafındaki mekanik izler, deliğin bir matkapla açılmış olma ihtimalini gündeme getirdi. Bu fikrin ortaya atılmasından sonra bir sabotaj olup olmadığı, eğer varsa bunun uzayda mı yerde mi yapıldığı soruları sorulmaya başlandı.

Roscosmos'un başkanı Dmitriy Rogozin, tüm ihtimallerin değerlendirildiğini açıkladı. Rus gazetelerinde yayınlanan bir haberde, Amerikalı bir astronotun hasta bir ekip arkadışına yardım etmek için, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun tahliye edilmesini istediği iddia edildi.

NASA tarafından paylaşılıp silinen görselde, Soyuz roketindeki deliğin şekli ve mekanik izler net olarak görülebiliyor.

Deliğin nedeni araştırılırken, şu an üzerinde durulan en gerçekçi teori, Soyuz roketinin üretimi sırasında bir işçinin bu deliği yanlışlıkla açmış ve fırlatmadan önce bir şekilde bu deliği ört bas etmiş olabileceği. İşçinin kapattığı deliğin, uçuş esnasında tekrar açılmış olabileceği konuşuluyor.

Her ne kadar akla uygun bir teori olsa da, olayın açığa çıkması için varsayımlardan ziyade gerçek kanıtlara ihtiyaç duyuluyor. Rus yetkililer, bu yüzden bir uzay yürüyüşü ile inceleme yapılmasına karar verdi. Oleg Kononenko ve Sergey Prokopyev isimli iki Rus astronot, bugün Türkiye saatiyle saat 19:00'da istasyondan ayrılarak araştırmalarına başlamış durumdalar.

Planlanan operasyona göre ısı yalıtım katmanı ve meteor kalkanı sökülerek, ilgili bölgeden bazı örnekler alınacak. Alınan örnekler de incelenmek üzere Dünya'ya gönderilecek. NASA, yaklaşık 6 saat sürmesi planlanan operasyonun canlı yayın görüntülerini YouTube kanalından paylaşıyor. Siz de operasyonu aşağıdaki bağlantıdan takip edebilirsiniz.