Soyuz roketinin uzaydan görünüşü yayınlandı.

Rusya'nın geçtiğimiz günlerde gönderdiği Soyuz roketinin kalkışının uzaydan görünüşü Avrupa Uzay Ajansı tarafından yayınlandı.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), geçtiğimiz günlerde Rusya'nın uzaya gönderdiği MS-10 tipi Soyuz roketinin kalkışını ve uzaya gidişini videoya alarak görüntüleri YouTube üzerinden yayınladı.

Tam olarak 16 Kasım tarihinde Rusya tarafından uzaya gönderilen kargo roketi, halihazırda uzayda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) çalışa ESA astronotu Alexander Gerst tarafından anlık olarak görüntülendi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na yakıt yükleme amaçlı olarak gönderilen kargo roketi, yine ISS'de görev yapan astronot tarafından kayda alındı. Aşağıda paylaştığımız video ile roketin dünya atmosferinden çıkış anını izleyebilirsiniz.

Eğer ki video'yu anlamakta zorluk çekenler varsa 00:07 saniyesinde roketin iticilerinden ayrıldığını görebilir, 00:19 saniyesinde çekirdek motorun ayrıldığını ve 00:34 saniyesinde ise roketin yörüngeye girdiğini görebilirsiniz. Son olarak 00:36 saniyesinde ise oluşan parlaklıkta roket görevini tamamlayıp tekrardan dünya yörüngesine dönüş yapıyor.