Soyuz Roketindeki Arızanın Nedeni Belli Oldu

Roscosmos'un İdari Müdürü Sergey Krikalev, Uluslararası Uzay İstasyonu'na giderken acil iniş yapmak zorunda kalan Soyuz roketindeki arızanın nedenini açıkladı.

Rusya Bilimler Akademisi Tıbbi Biyoloji Enstitüsü'nün etkinliğinde açıklamalar yapan Sergey Krikalev, soruşturma komisyonunun araştırmalarını tamamladığını ve söz konusu arızanın birinci ve ikinci aşamada ayrılma sinyali veren sensörün çalışmaması nedeniyle ortaya çıktığını ifade etti.

Ayrıca arıza meydana geldikten hemen sonra uzay aracının ilk yan bloğunun yakıt deposuna çarpmasıyla depoda büyük bir patlama meydana geldi.

Rusya'daki ilk insansı uçuş kazası 11 Ekim'de meydana gelmişti ve astronotlar paraşütle iniş yapmak zorunda kalmıştı. Olayın nedeninin araştırılması için de bir araştırma ekibi kurulmuştu.

Rusya basınından alınan bilgilere göre Roscosmos'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'na gerçekleşecek olan bir sonraki uçuş 3 Aralık'ta yapılacak.