Soyuz Başarısızlığı Büyük Tehlikeler Doğurdu

Soyuz roketinin görevini acil bir inişle yarıda bırakması sonucu şu an Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan üç astronota ne olacağı bilinmiyor.

Kalkıştan yalnızca iki dakika sonra Soyuz MS-10’un mürettebatı kendini bütün astronotların eğitimini aldığı ancak çok azının bu bilgileri kullandığı durumun içinde buldular: kalkış sürecinde başarısızlık. Beklenenden daha fazla G kuvvetine maruz kalan mürettebat fırlatma alanının 430 km uzağına acil iniş yapmak durumunda kaldı. İki kişilik mürettebat mekikten hiçbir hasar almadan çıkmayı başardı. Onların bu zorlu sınavı bitmiş olsa da Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) için her şey yeni başlıyor.

Rusya’nın uzay ajansı Roscosmos tarafından tam bir soruşturma yapılana kadar Soyuz roketi yeryüzünde kalmaya devam edecek. Bu, aynı sorunun tekrar yaşanmasını önlemek adına uygulanan standart bir prosedür. Ancak şu an için Soyuz insanları uzaya gönderebildiğimiz tek yol olduğu için bu durum uzaya gidişlerin bir süreliğine durdurulduğu anlamına geliyor.

ISS mürettebatları altı aylık rotasyonlarla görevlerini yerine getirirler çünkü Soyuz kapsülü varlığını yörüngede bu kadar süre için devam ettirebiliyor. Yalnızca 215 günlük bir ömrü olan kapsüller daha uzun sürelerde görev yaparlarsa depolarındaki yıpratıcı yakıtlar, yakıt tanklarını parçalara ayırır. Şu an kapsülde üç adet astronot bulunuyor ve zamanları neredeyse tükenmek üzere.

Şayet Soyuz MS-09 ömrü tükendikten sonra Uluslararası Uzay İstasyonu’na bağlı kalmaya devam ederse istasyon kullanılmaz olacaktır. En kötü senaryo ise kapsülün yakıt sızdırması ve istasyonun tamamen kullanılamaz hale gelmesi olabilir. Mürettebat kapsülün istasyonla olan bağlantısını kesmeye zorlanabilir ki bu da onları uzay boşluğunda kaderlerine terk etmek anlamına geliyor. Bu durum ne NASA ne de Roscosmos tarafından kabul edilebilecek bir seçenek değil. Her ne sebeple olursa olsun iki kuruluş da istasyondaki üç insanın evlerine dönme imkânını ellerinden bilinçli bir şekilde almayacaktır.

Hiçbir şey değişmezse mevcut mürettebat eve dönüş yolları kendini yemeden orayı terk etmeye zorlanacaktır. Bu durum da istasyonu Soyuz tekrardan bir uçuş düzenleyebilene kadar mürettebatsız bırakacaktır. Ancak bunun ne zaman olabileceği hakkında hiçbir fikrimiz olmadığı için bu durum ISS’nin projelerine çok büyük bir darbe olacak.

Eğer Uluslararası Uzay İstasyonu için bir tahliye kararı çıkarsa, insan ırkının 21. yüzyılın başından bu yana devam eden uzaydaki varlığı duracaktır. Bu durumun olmaması için bir seçenek var ki o da istasyondaki mürettebatın orada tutulması ve bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz gibi uluslararası bir iş birliğiyle son dakika müdahalesi ile gerçekleşebilir.