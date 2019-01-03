Yapılan araştırmaya göre ortalama bir Facebook kullanıcısı, platformdan 1 yıl uzaklaşmak için 1000 dolar talep ediyor. Peki siz Facebook'tan bir yıl uzaklaşmak için ne kadar isterdiniz?

Sosyal medya, günümüzde gerçek bir bağımlılık haline gelmiş durumda. Öyle ki; bazı kullanıcılar sosyal medyada daha fazla takılmak için uykusuz kalmayı dahi göze alıyor. Peki bu karşı konulamaz bağımlılıktan para karşılığı uzaklaşmayı kabul eder miydiniz?

PLOS ONE adlı dergide yayınlanan araştırmada katılımcılar, dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook’tan uzaklaşmak için ne kadar para isteyeceklerini yanıtladılar. Katılımcılar, soruyu açık uçlu olarak yanıtladılar ve sonuçlar oldukça enteresandı.

Araştırmaya göre ortalama bir insan, Facebook’tan 1 saat uzaklaşmak için 1.84 dolar (10,07 TL); üç gün uzaklaşmak için 15.73 dolar (86,09 TL); bir hafta uzaklaşmak için 38.83 dolar (212,52 TL); bir yıl uzaklaşmak için ise tam 1000 dolar (5.469,74 TL) talep ediyorlar.

Facebook’un özellikle geçtiğimiz yıl ortaya çıkan skandallardan sonra popülerliğini yitirmeye başladığı bir gerçek. Ancak yine de hala sosyal medyanın kralı konumunda bulunuyor ve dünyanın en popüler mobil uygulamalarından Instagram ile WhatsApp’ı da elinde tutuyor.

Facebook’a eskisi kadar sık girmesek de telefonumuzda daima bulundurmaya ve hesabımızı kontrol etmeye devam ediyoruz. Aşağıdaki ankete katılarak Facebook'un sizin için ne kadar değerli olduğunu gösterebilirsiniz.