1996 yılında yayınlanan Michael Jordan ve Buggs Bunny’nin başrollerinde olduğu Space Jam, sinema tarihinde güzel bir anı olarak duruyor. LeBron James’in başrolünde olacağı Space Jam 2 filmi için hazırlıklar hızlanmış durumda. Şimdi, Space Jam 2’de kullanılacak forma görselleri ortaya çıktı.

İlk Space Jam filmi, 90'lı yıllarda çocuk olanlar için unutulmayacak filmler listesinin üst sıralarında yer almaya devam ediyor. İlk filmin üzerinden yaklaşık 24 yıldır geçtikten sonra ikinci Space Jam filmi için haberler gelmeye başladı. Geçtiğimiz yıl Space Jam 2’de Lebron James’in başrol oynayacağının belli olmasının ardından şimdi de filmde kullanılacak formalar belli oldu.

Space Jam 2’de kullanılacak formalar, 1996’da ilk filmde karakterlerin giydiği formalara fazlasıyla benziyor. Ancak ilk filmde olan karakterlerin eski formaları yeni filmde de giyip giymecekleri henüz belli olmadı.

Serinin ikinci filmi olacak filmde aktör ve aktrislerin yanında profesyonel sporcular da yer alacak. LeBron James, Space Jam 2’de ana karakter olarak yer alacak. LeBron James’in yanında Avengers filmlerinden aşina olduğumuz Don Cheadle ve Star Trek: Discovery’de rol alan Sonequa Martin-Green de Space Jam 2’de rol alacak.

Space Jam 2’de LeBron James’in yanında NBA ve WNBA’den de sporcular yer alacak. Anthony Davis(Los Angeles Lakers), Klay Thompson(Golden State Warriors), Chris Paul(Oklahoma City), Damian Lillard(Portland Trailblazers), Diana Taurasi(Phoenix Mercury), Chiney Ogwumike (Los Angeles Sparks) ve Nneka Ogwumike (Los Angeles Sparks), Space Jam 2’de yer alacak profesyonel sporcular olacak.

Yıllar süren Space Jam 2 macerasının ete kemiğe bürünmesinde en büyük rol, LeBron James’e ait. LeBron James, kendisinin de rol alacağı yeni Space Jam filminin çocukların hayallerinden vazgeçmediklerinde ne kadar güçleneceklerini göstereceğini söyledi.

90’ların ünlü filminin senaryosunu, Black Panther filminin yapımcısı olan Ryan Coogler kaleme alacak. Space Jam 2, 16 Temmuz 2021’de vizyonda olacak.