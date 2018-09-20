Tüm zamanların en çok izlenen süper kahraman filmi Black Panther’in yönetmeni Ryan Coogler, 1996 yılında Michael Jordan ve Looney Tunes karakterlerinin başrollerde olduğu Space Jam’in devam filmi için yapımcılık koltuğuna oturdu.

Michael Jordan’ın Looney Tunes serilerinin efsane karakterleriyle başrolde olduğu Space Jam filmi hepimize basketbolu sevdirmişti. 1996 yılında çekilen bu film, animasyon sineması açısından da bir ilkti. Şimdi yapım aşamasında olan ve bu kez bir diğer efsane LeBron James’i göreceğimiz yapım, tanıdık bir ismi bünyesine kattı.

Çoğu otorite tarafından aldığı yüksek puanlarla bilinen, tarihin en sevilen süper kahraman filmi olan Black Panther, bu başarısının büyük kısmını yönetmen Ryan Coogler’a borçlu. Space Jam’in davam filmi için daha uygun bir yapımcı bulmak zordu.

Filmi çekecek stüdyo olan SpringHill, Twitter hesabından başroller Bugs Bunny ve LeBron James, yönetmen Terence Nance ve yapımcı Ryan Coogler'ı bu şekilde duyurdu:

Şu anda adı belli olmayan yeni Space Jam filmi, hikayeyi yeniden başlatmak yerine ilk filmin devamını konu alacak. Hatırlarsanız ilk filmde Michael Jordan kaptanlığında toplanan Looney Tunes karakterleri, çizgi filmlerdeki kötü karakterin kurduğu Canavarlar takımına karşı mücadele etmişti. Devam filminin çekimleri 2019 yılının ilk aylarında başlayacak.

HBO dizissi Randomite Flyness’ın yönetmeni Terence Nance tarafından yönetilecek yeni Space Jam, aslında 2015 yılından bu yana sürekli erteleniyor. Ryan Coogler'ın adını duyurduğu bir diğer film ise Rocky serisinin devamı olan Creed’in ilk filmiydi.