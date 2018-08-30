SpaceX vs Blue Origin: Uzay Yarışında Kim Önde?

Uzay söz konusu olduğunda artık yalnızca bilimsel çalışmalar değil, 'ticari' bir yarış da söz konusu ve günümüzde bu yarışın en görünür iki ismi SpaceX ve Blue Origin.

Uzay, insanlık için en büyük gizemlerden biri ve her ne kadar bilimsel çalışmalarla sürekli yeni bilgilere kavuşsak da bilmediğimiz koskoca bir evren var. Bu da insanın gözlerini uzaya dikmesine sebep oluyor haliyle. Fakat bu uzay merakının temelinde büyük bir yarış var ve artık bu yarış iyice ticarileşmiş durumda. İnsanlı uzay araçlarıyla 'uzay turizmi' başlatma düşüncesi de bu yarışın son dönemde gündemi diyebiliriz.

SpaceX ve Blue Origin de insanları uzaya taşıma konusunda adımlarını hızlandıran iki şirket ve aralarında da doğal olarak bir rekabet var. Her ne kadar Blue Origin'in adını SpaceX kadar sık duymasak da onun da çalışmaları senelerdir devam ediyor ve hayli yol katedilmiş durumda. Şirket 2000 senesinde kuruldu ve özellikle insanlı uzay araçları konusunda ciddi çalışmalar yürütüyor.

SpaceX ise Elon Musk tarafından 2002 senesinde kuruldu ve büyük bir kriz atlattıktan sonra hız kesmeden yoluna devam ederek; roketler ve insanlı uzay araçları gibi pek çok alanda çeşitli projeler geliştirdi.

Peki iki şirket arasındaki rekabette kim önde?

Aslında bu iki şirket arasındaki rekabet biraz yön değiştirmiş durumda çünkü SpaceX daha çok uydu fırlatmakla ilgilenmeye başladı. Ancak Blue Origin, insanlı uzay araçları geliştirmede ve bizi uzaya çıkarma konusunda kararlı. Bu anlamda net bir değerlendirme yapmak mümkün olmasa da SpaceX'in çok daha aktif bir şirket olduğunu söylemek mümkün fakat Blue Origin de şimdiye kadar hiçbir kaza yapmadan tüm testlerini tamamladı ve bu da büyük bir başarı.

Blue Origin'in uzun zamandır sessiz sedasız gerçekleştirdiği çalışmaların yakında meyvesini vereceği düşünülüyor ve eğer bir atak yapıp insanlı uzay uçuşlarını gerçekleştirirse bu tabii ki şirketi SpaceX'in önüne geçirir. Ancak şu an SpaceX'in bu yarışta biraz daha önde olduğunu söyleyebiliriz.