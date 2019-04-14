  • SpaceIL, Ay'a Araç Göndermeyi Bir Daha Deneyecek

SpaceIL, Ay'a Araç Göndermeyi Bir Daha Deneyecek

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İsrail'in Ay'a gönderdiği araç amacına ulaşamamış, plan başarısız olmuştu. SpaceIL ekibi Twitter'dan yaptıkları duyuru ile bir daha deneyeceklerini açıkladı.

SpaceIL’in Ay'daki ilk özel görevi başarıyla sonuçlanmadı. Ama bu, ekibin pes ettiği anlamına gelmiyor.
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Şirketin kurucusu Morris Khan, başladıkları görevi tamamlamak için başka bir Beresheet aracı tasarlamak istediklerini, 14 Nisan’da çalışmalara tekrar başlayacaklarını duyurdu.
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Tahmin edebileceğiniz gibi projenin nasıl devam edeceği hakkında henüz bir ayrıntı yok. Önceki modelin hataları mı giderilecek yoksa yepyeni bir araç mı tasarlanacak bilinmiyor. Yine de İsrail’in Ay’a bir araç indirmeyi yeniden deneyecek olması iyi bir haber.

Kaynak : https://www.engadget.com/2019/04/13/spaceil-plans-second-moon-lander/
Etiketler: uzay aracı, israil, spaceil
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