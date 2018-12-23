SpaceX, 2019 Yılı İçin Gizemli Bir Şeyler Planlıyor

Günümüzün en çok takip edilen CEO'larından Elon Musk, 2019 senesi için planladıkları uzay programı hakkında detaylar paylaştı. Starship'in üretildiği tesisin paylaşılan fotoğrafları ise firmanın başka bir şeyler peşinde olabileceğini düşündürttü.

Hemen hemen her yaptığı çalışma ile bütün dünyada yankı uyandıran SpaceX'in CEO'su Elon Musk, bu günlerde Twitter'da paylaştığı bilgilerle yine çok konuşulanlar arasında yer aldı. 2019 senesinin ilk yarısında faaliyete geçmesi planlanan Starship ve Super Heavy roketleri ile ilgili bilgiler paylaşan Musk, verdiği derin teknik detaylarla herkesi şaşırttı.

Paylaşımlarında 2019'un Mart ayında, Güney Teksas Bölgesi'nde ilk testleri gerçekleştirmeye başlayacaklarını açıklayan popüler CEO, aynı zamanda kullanıdkları dizayn filozofisinden, materyallerden ve şirket hedeflerinden de bahsetti.

Geçtiğimiz aylarda belirlenen tarihlerden çok daha erken bir zamanda faaliyete geçirileceği açıklanan program ile ilgili ise kafalarda karışıklık oluştu. Teksas Bölgesi'nde kurulan tesisin fotoğraflarını yayınlaması ile birlikte, yaptıkları ile her zaman şaşırtan firmanın yine benzer bir davranışta bulunabileceği söylentileri dolanmaya başladı. Tahminlere göre SpaceX, Boca Chica tesislerinde Starship ile ilgili "bir şeyler" üretiyor. Konu ile ilgili Twitter'da oldukça çok paylaşım yapılırken, bazı kullanıcılar çekilen fotoğrafları paylaşarak, Elon Musk'a "Teksas'ta bize göstermek istediğiniz bir şeyler var mı?" şeklinde sorular yönelttiler.

Şu an için tesislerde gizlilikle yürütülen yoğun çalışmalar konusunda yeterli bilgi bulunmuyor. Elon Musk ise önümüzdeki aylar içinde, gerekli bilgileri paylaşacağını notlarına ekledi. Ne yazık ki uzay meraklıları yeni sürprizleri öğrenmek için 3-4 ay daha beklemek zorunda kalacaklar.