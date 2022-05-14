SpaceX 53 Starlink Uydusunu Uzaya Gönderiyor

Elon Musk’ın uzay çalışmalarında faaliyet yürüten SpaceX şirketi, 53 yeni Starlink uydusunu daha uzaya gönderecek. Ayrıca kullanıcılar, canlı yayını eş zamanlı takip edebilecek.

SpaceX, Starlink uydularını dünyaya hızla yaymaya devam ediyor. Her ne kadar Türkiye için bazı gecikmeler yaşansa da, elbette birkaç ay içinde uzay internetini ülkemizde görmek mümkün olacak.

Bu bağlamda Elon Musk’ın şirketi, çalışmalarında vitesi biraz daha artırarak uzaya 53 yeni Starlink uydusu daha göndereceğini duyurdu. Söz konusu uydular, Türkiye saati ile 23.30'da uzaya gönderilecek. Ayrıca SpaceX resmi YouTube kanalından roketin fırlatılma anını da canlı izleyebileceksiniz.

53 Starlink uydusu bugün uzaya gönderilecek

Bilindiği üzere SpaceX, kısa bir süre önce Starlink’in hangi ülkelere gönderildiğini gösteren bir yol haritası yayımlamıştı. Haritada çoğu ülkenin uzay internetine kavuştuğu açıkça görünürken, Türkiye için henüz bunun gelmediği açıkça ortadaydı. Ancak çalışmalarına hızla devam eden SpaceX, yakında Türkiye içinde uzay internetini sağlayacaktır.

Bugün ki konuya gelecek olursak SpaceX, Falcon 9 roketiyle uzaya 53 Starlink uydusu gönderecek. Bu gece 23.30 da gönderilecek uyduları, YouTube’dan canlı olarak izleyebileceksiniz. Aslında bu, firmanın iki gün içerisinde ikinci gönderimi olacak. İlk fırlatma 13 Mayıs’ta başarı ile gerçekleşmişti. Şimdi ise ikinci fırlatma aksilik olmaması durumunda bugün gerçekleşecek.

SpaceX, hedefini artırıyor

Elon Musk’ın şirketi SpaceX, bugüne kadar 2500’ün üzerinde Starlink uydusunu yörüngeye gönderdi. Ancak tüm dünyayı uzay internetine kavuşturmayı planlayan şirket, son zamanlarda iyi bir ivme yakaladı. Bugünle beraber Musk’ın şirketi, 53 Starlink uydusunu da uzaya göndererek hedeflerinde önemli bir adım atmış daha olacak.