SpaceX, Bu Akşam Uzaya 57 Starlink Uydusu Daha Fırlatacak

Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Starlink ve ABD ordusu için arka arkaya gerçekleştirdiği fırlatmalardan sonra bu akşam Florida'nın Cape Canaveral kentindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden yeni bir Falcon 9 daha ateşlemeye hazırlanıyor.

Güney Afrika asıllı Amerikalı milyarder girişimci Elon Musk’ın liderliğinde uzayı şekillendirmeye devam eden SpaceX, 24 Haziran'da yerel saat ile 18:30'da, Falcon 9 B1051'i başarıyla statik olarak ateşlediğini açıkladı. ABD’li firma, başlangıçta 22 Haziran’da uzaya gönderilmesi planlanan Starlink v1.0 uydularının (Starlink V1 L9 veya Starlink-9) dokuzuncu partisinin, 26 Haziran’da TSİ ile 23:18’de fırlatılacağını bildirdi.

SpaceX’in ateşleme testi yaptığı bir diğer Falcon 9 roketi ise 30 Haziran’da ABD ordusunun üçüncü GPS uydusunu (GPS III SV03) uzaya taşıyacak. Şirket, hem Starlink-9 hem de GPS III SV03 görevlerini zamanında tamamlamayı başarırsa, sadece bu ay dört ayrı fırlatma gerçekleştirmiş olacak. Bu da, bir uzay taşımacılığı firması için gerçekten kayda değer bir başarı.

SpaceX, Starlink-9 misyonu ile birlikte BlackSky görüntüleme uydusunu ve 57 Starlink v1.0 uydusunu yörüngeye gönderecek. Tekrar kullanılabilir formda olan Falcon 9 roketi, her zamanki gibi uyduları alçak yörüngeye bıraktıktan sonra dünyaya geri dönecek ve belirlenen konuma iniş yapacak. Hem Starlik-9 hem de GPS III SV03 misyonu, Florida'nın Cape Canaveral kentindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden gerçekleştirilecek.

Bilmeyenler için Starlink, internete erişimi kısıtlı olan bölgeler için geliştirilen bir küresel internet projesi. SpaceX, 2027 yılına kadar 12.000 küçük uydu ile yüksek hızda internet hizmeti vermeyi amaçlıyor.

Her bir roket lansmanında, dünya yörüngesinden yaklaşık 440 kilometre yüksekliğe 60 uydu taşınıyor. Projenin nihai hedefi ise 42.000 uydu ile Dünya'nın çevresini sarmak. Bu arada iOS ve Android kullanıcılarının, Starlink uydularını takip edebilecekleri bir dizi uygulamanın olduğu bilgisini de araya sıkıştıralım.