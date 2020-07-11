SpaceX, Bugün 57 Starlink Uydusunu Daha Yörüngeye Fırlatacak

ABD’li özel uzay şirketi SpaceX, Starlink projesi kapsamında 57 uydusunu daha bugün Falcon 9 roketiyle yörüngeye fırlatacak. Fırlatış, SpaceX’in ve NASA’nın kanalları aracılığıyla canlı olarak izlenebilecek.

Geçtiğimiz çarşamba günü SpaceX, 57 adet Starlink uydusunun gönderileceği görevi son anda iptal etmişti. Şirketin görevi iptal etmesinin ardında yatan sebebinse hava şartları olduğu açıklanmıştı. İptal kararının ardından SpaceX, 57 uydunun fırlatılacağı tarihi belirledikten sonra açıklayacağını duyurmuştu.

İptal kararından sonraki gün SpaceX, Twitter’dan paylaştığı açıklamada görevin yeni tarihini duyurdu. Buna göre fırlatma, 11 Temmuz TSİ 17:54’de, yani bugün bundan birkaç saat sonra gerçekleşecek. Peki SpaceX’in 57 Starlink uydusunu daha yörüngeye fırlattığı görevi nasıl izleyebilirsiniz?

SpaceX’in bugünkü görevi nasıl izlenir?

SpaceX’in bugün 57 Starlink uydusunu yörüngeye fırlatacağı görev, her zaman olduğu gibi şirketin kendi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Bunun yanı sıra dilerseniz görevi NASA’nın TV sitesinden de canlı olarak takip edebileceksiniz.

Bugün gerçekleşecek görevde de geçmiş Starlink görevlerinde olduğu gibi Falcon 9 roketi, Starlink uydularını yörüngeye taşımakla yükümlü olacak. Görevde Falcon 9’da bulunacak 57 Starlink uydusunun yanı sıra 2 tane de Dünya’yı gözlemlemek için kullanılan BlackSky uzay aracı bulunacak.

Starlink uyduları:

SpaceX’in başlangıçtan beri fazlasıyla tartışılan Starlink uyduları projesi, Dünya genelinde ucuz ve yüksek hızlı internet erişimi sağlamak üzere başlatılmıştı. Proje kapsamında yörüngeye oturtulacak uyduların sayısının 12.000 olarak açıklanmasıysa pek çok bilim insanının ve uzmanın tepkisini toplamıştı.

Starlink projesine tepki gösteren çoğu bilim insanı, 12.000 uydunun gelecekte Dünya’nın yörüngesini bir uydu çöplüğüne dönüştüreceğini söylüyordu. Bununla birlikte Starlink uydularının dünyadan çıplak gözle gözlemlenmesi de pek çok insanın tepkisini toplamıştı.