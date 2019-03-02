SpaceX Tarih Yazdı, Crew Dragon'u İlk Kez Uzaya Gönderdi

SpaceX, astronotları uzaya göndermek için özel olarak tasarlanan Crew Dragon kapsülünü ilk kez başarıyla, gerçek zamanlı olarak test etti. Bir Falcon 9 roketiyle Dünya yörüngesine fırlatılan Crew Dragon kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu’na istasyonuna ulaşmak üzere.

Uzay çalışmaları konusunda tüm insanlığın ufkunu genişleten SpaceX, uzun yıllardır üzerinde çalıştığı Crew Dragon kapsülünü, bugün TSİ 10:49’da uzaya gönderdi. Tarihin ilk yeniden kullanılabilir roketi Falcon 9, Crew Dragon kapsülü Dünya yerçekiminden kurtardıktan sonra ayrıldı, her zamanki gibi yeryüzüne başarılı bir şekilde dönüş yaptı.

ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi’nde gerçekleştirilen kalkış, YouTube üzerinden tüm dünyaya canlı olarak aktarıldı. NASA’nın tarihi Apollo görevleri için kullandığı 39A rampasından kalkış yapan Falcon 9, dakikalar içerisinde uzaya ulaştı ve yükünü yörüngeye bıraktı. Kapsül, içerisindeki Starman test mankenleriyle birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenecek.

"Crew Dragon kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ilerliyor! Otonom kenetlenme yarın sabah (3 Mart Pazar) gerçekleşecek."

Kapsülün istasyon kenetlenme işlemi, 3 Mart Pazar sabahı TSİ 11.30'da otonom olarak gerçekleşecek. Bu süre zarfında Crew Dragon kapsülü, Dünya'nın çevresini birkaç defa turlayarak istasyonla aynı yörüngede buluşacak.

Peki Crew Dragon neden bu kadar önemli ve tarihi bir test göreviydi?

Uluslararası Uzay İstasyonu ve gelecekte inşa edilmesi planlanan diğer istasyonlara sürekli olarak yük taşınması gerekiyor. Bilimsel ekipmanlar, orada bulunan astronotlar için erzak, yakıt ve benzeri yükler, 2012’den bu yana SpaceX’in Falcon 9 roketleriyle gönderiliyordu.

Geçtiğimiz yıl Falcon 9’u yeniden kullanılabilir bir roket haline getiren SpaceX, özel bir şirket olarak uzay kargoculuğunda yerini perçinlemiş, işleri ucuzlatmıştı. Şimdi ise sırada yük olarak insan taşıma görevi vardı. 2011 yılından bu yana astronotları istasyona göndermek için yeni bir yötem arayan NASA, sonunda umduğunu SpaceX’in Crew Dragon kapsülünde buldu.

Not: Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen mürettebatları, bugüne dek Rus Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından üretilen Soyuz kapsülü taşıyordu.

Dragon kapsülleri cansız yüklerin taşınması için oldukça idealdi. SpaceX ekibi bu özel kapsülün yeni bir versiyonunu üretip, ortamı insanlara uygun hale getirdi. Önümüzdeki yıllarda insanlar, bu kapsül aracılığıyla uzaya gönderilecek. İnsanlı testler ise 2020’de başlıyor.

NASA astronotları Doug Hurley, Bob Behnken, Mike Hopkins ve Victor Glover, yakında bu kapsül ile uzaya gönderilen ilk insanlar olmak için gün sayıyorlar. SpaceX'in bu çalışmalarıyla daha çok insan, çok daha düşük maliyetlerle uzaya gönderilebilecek. Firmanın nihai hedefi ise Crew Dragon kapsüllerini, Mars yüzeyinde de kullanabilmek.