SpaceX, Paraşüt Testlerinin Başarılı Olduğunu Açıkladı

SpaceX, Crew Dragon uzay aracının gelişmiş Mk3 paraşütlerinin, bir hafta içinde gerçekleştirilen bir düzineden fazla testten başarı ile geçtiğini açıkladı. SpaceX'in yeni uzay aracı, yalnızca ekipman değil astronot da taşıyacak.

SpaceX, NASA ile beraber gerçekleştirdiği Ticari Ekip Programı için Crew Dragon aracını geliştiriyor. SpaceX, Crew Dragon’un geliştirilmesine testlerle devam ediyor. Şirket, şimdi de birkaç aydır üzerinde çalıştığı Crew Dragon’un paraşütü MK3’ün testlerinin yapıldığını açıkladı. SpaceX, MK3’ün şirket mühendisleri ve teknisyenlerinin gerçekleştirdiği bir düzine testten başarı ile geçtiğini açıkladı.

SpaceX’in ilk mürettebatlı görevi olacak Demo-2'nin 2020’nin ilk çeyreğinden önce gerçekleştirilmesi mümkün görülmüyor. Görevin gerçekleştirilmesi SpaceX’in, NASA’nın inceleme ve nitelik belgelerini tamamlamasına bağlıdır. Ama SpaceX’in CEO’su Elon Musk, Crew Dragon ve Falcon 9’un Aralık 2019’un sonundan önce fırlatmaya hazır olacağını daha önce açıklamıştı.

NASA’nın Ticari Ekip Programı yöneticisi Kathy Lueders, 30 Ekim tarihli açıklaması sırasında Musk’ın Crew Dragon için donanım hazırlığına yönelik tahminini doğruladı. Lueders, Crew Dragon uzay aracının Aralık ayı sonunda uçuşa hazır olacağını tahmin ettiklerini açıkladı. Falcon 9’un güçlendiricisi için yapılan testler, Teksas’ta tamamlandı. SpaceX, 9 Kasım’da kabul testi için Falcon 9’u Teksas’a göndermeyi planlıyor.

NASA, son aylarda yaptığı açıklamalar ile hem Boeing’in Starliner hem de SpaceX’in Crew Dragon araçlarının paraşüt sistemlerinde arızalar meydana geldiğini açıklamıştı. NASA’nın açıklamasının ardından SpaceX, Crew Dragon’un paraşüt sistemlerini yeniden tasarladı. SpaceX, yeni paraşüt modelinin davranışına ait bilgisayar modelleme teknolojisi de geliştirdi.

SpaceX, geçmişteki başarısızlıklara karşılık Crew Dragon’un paraşütlerini daha da yükseltmeyi ve güçlendirmeyi tercih etti. SpaceX, paraşüt sisteminin paraşüt donanımını bir arada tutan şeritleri ve diğer ayrıntıları değiştirdi ve geliştirdi.

Crew Dragon’un yeni paraşütleri olan Mk3 paraşütlerinin on üç testi başarı ile tamamladığı açıklandı. SpaceX, bu başarılı testlerin iki haftadan daha kısa sürede yapıldığını açıkladı. SpaceX, başarılı paraşüt testinin ardından yeni testlere geçmek istiyor.

SpaceX'in Crew Dragon ile ilgili olarak yayınladığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

13 testte yakalanan başarının öncesinde SpaceX, tek paraşütlü Mk3 paraşütleri ile iki testte başarısız oldu. Mk3 tasarımının ilk iki geliştirme testinde, genel tasarım marjlarını ve sistem performansını daha iyi anlamak için paraşütlerin taşıyabileceğinden çok daha ağır yükler kullanıldı. Başarısız ilk testin ardından, paraşütlerin geliştiricisi olan Airborne Systems, hızlı bir yinelemeden sonra başarısız sistem elemanlarını tespit etti. Daha sonra bu sistem elemanları üzerinde bir geliştirme gerçekleştirildi.

3 Kasım tarihinde SpaceX tarafından paylaşılan videoda, paraşüt sisteminin başarı ile çalıştığı görüldü. Bu art arda gelen başarılara rağmen SpaceX ve Airborne, Mk3 paraşütlerini olabildiğince hızlı bir şekilde test etmeye devam edecek. Bu şekilde elde edilecek veriler ilerideki görev için NASA’ya iletilecek.

Önümüzdeki birkaç ay, NASA’nın Ticari Ekip Programı için çok önemli gelişmelerin olacağı bir dönem gibi görünüyor. Boeing, 4 Kasım’da Starliner uzay aracının testlerine devam edecek. SpaceX, 6 Kasım’da bir Crew Dragon kapsülünü statik olarak ateşlemeyi test edecek. Her iki test de başarılı olursa, SpaceX Crew Dragon’un IFA testini Aralık ayının başlarında, Boeing de Starliner’ın ilk aralıksız uçuşu yapılacak Orbital Uçuş Testini (OFT) 17 Aralık’ta gerçekleştirmeyi planlıyor.

Hemen aşağıda NASA'nın konuyla ilgili olarak paylaştığı videoyu izleyebilirsiniz.