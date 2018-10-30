  • SpaceX, Falcon Heavy Roketiyle İlk Defa Askeri Yük Taşıyacak

SpaceX, Dev Falcon Heavy Roketiyle İlk Defa Askeri Yük Taşıyacak

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SpaceX'in Falcon Heavy roketi, ABD Hava Kuvvetleri'nin baskısıyla, 2019'un ilk aylarında fırlatılacak. Bu fırlatma, SpaceX'in Falcon Heavy roketiyle gerçekleştirdiği ilk askeri operasyonu olacak.

The Planetary Society'nin bildirdiği haberlere göre SpaceX, Falcon Heavy roketini ABD Hava Kuvvetleri için ilk kez ateşleyecek. Kalkışın 2019'un ilk aylarında gerçekleşmesi bekleniyor.

SpaceX son dönemde başarılı ve görsel olarak da görkemli çalışmalarıyla adından söz ettirmişti. Özellikle de Falcon 9 roketinin iniş ve kalkışı, bu esnada yarattığı görsel şölen uzun süre konuşulmuştu.
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Falcon Heavy'nin aslında Kasım sonu fırlatılması planlanıyordu. Önceki yoğun fırlatma programı nedeniyle takvimde sarkmalar yaşandı.

LightSail 2 adlı projenin daha erken tamamlanması için ABD Hava Kuvvetleri'nin baskı yaptığı konuşuluyor.
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Kaynak : https://www.teslarati.com/spacex-first-usaf-falcon-heavy-launch-early-2019
Etiketler: spacex, roket, falcon heavy
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