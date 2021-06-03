SpaceX Falcon 9 Roketi Bu Akşam Fırlatılacak

SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonuna kargo ikmali yapmak için Falcon 9 roketini "Dragon" adını verdiği kapsül ile birlikte uzaya gönderecek. Fırlatma bu akşam 20.29'da canlı olarak yayınlanacak.

SpaceX, son zamanlarda Falcon roketleri ve yeni teknolojileri ile adından sıkça söz ettiriyor. Elon Musk’ın sahibi olduğu şirket, Uluslararası Uzay İstasyonu için 22. “Dragon” kargo görevi nedeniyle bu akşam kalkış yapacak.

CRS-22 olarak adlandırılan görev, SpaceX'in Falcon 9 roketinin Florida’da bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılması ile başlayacak. İşlerin beklendiği gibi gitmemesi halinde SpaceX’in cuma günü yedek fırlatma planı da bulunuyor.

Fırlatmayı buradan izleyebilirsiniz:

Fırlatma, Türkiye saatine göre bu akşam saat 20.29’da NASA’nın web sitesi ve YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Saat 20.00’de ise fırlatma alanından özel görüntüler ve bazı röportajlar yayınlanacak. Fırlatma öncesinde sosyal medya üzerinden #Dragon ve #NASASocial etiketleri ile paylaşımlar başlamış durumda.

Fırlatmayı canlı olarak YouTube üzerinden ya da buradan izleyebilirsiniz.

Toplamda 3,2 ton yük taşıyacak:

Falcon 9 roketi, Uluslararası Uzay İstasyonu’na yaklaşık 1,9 ton ağırlığında olan vakumlanmış kargo ve toplamda 1,3 ton ağırlığında iki adet yeni solar panel götürecek. Kargonun tahmini olarak uzay istasyonuna ulaşmasının 5 Haziran’ı bulacağı belirtildi.

NASA tarafından yapılan resmî açıklamaya göre Dragon adı verilen vakumlu kapsülün içinde böbrek yetmezliği araştırmalarının yapılması için araştırma örnekleri, pamuk bitkisinin kökleri, bir mürekkep balığı ve tardigradlar gibi materyaller yollanacak. Ayrıca Dragon’un vakumlanmamış kapsülünün içinde, bu yıl 6 adet gönderilmesi planlanan solar panellerden ilk ikisi bulunacak. Astronotlar, bu panelleri uzay istasyonunda bulunan robotik bir kol yardımıyla söküp bu yaz yapacakları uzay yürüyüşleri sırasında takacaklar.

Fırlatmadan yaklaşık 12 dakika sonra Dragon kapsülü, Falcon 9 roketinden ayrılacak ve iticileri sayesinde dikkatli bir şekilde uzay istasyonuna ulaşacak. Uzay istasyonuna ulaştığında, kapsül tamamen otonom bir şekilde istasyonun “Harmony” modülü sayesinde istasyona bağlanacak ve materyalleri ulaştırmış olacak.

Kapsülün araştırma sonuçları ve çöp kargolarla birlikte Atlantik okyanusuna bırakılmadan önce, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaklaşık 1 ay kalması bekleniyor.