SpaceX, Falcon 9'u Kaliforniya'da Karaya İndirecek

SpaceX, ilk kez 2 sene önce denemelerinde başarılı olmuş ve Falcon 9'un dikey şekilde inişini deniz üzerinde bir platformda gerçekleştirmişti.

SpaceX'in roketlerini denize ve karaya başarılı şekilde indirmesi, uzay çalışmalarında bir devrim etkisi yaratmıştı. Daha önce pek çok kez karaya ve denize iniş gerçekleştiren Falcon 9, bu akşam (7 Ekim) ilk kez Kaliforniya'da karaya iniş gerçekleştirecek.

23 Aralık 2017'de fırlatılan ve UFO sanılan Falcon 9

Geçtiğimiz senenin sonunda SpaceX'in fırlattığı Falcon 9, Amerika'da bir 'uzaylı' paniği yaşatmıştı ve sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler büyük ilgi görmüştü. Şimdi de muhtemelen benzer olayların yaşanmaması için Hava Kuvvetleri bir açıklama yaparak iniş sırasında 'yüksek ses ve ışık patlamalarının yaşanabileceği' durumuna değindi ve halkı uyardı.

İniş Los Angeles'ta gerçekleşecek ve Los Angeles aynı zamanda SpaceX'in genel merkezine de ev sahipliği yapıyor. Şirket Los Angeles limanının bir kısmını Big Falcon Rocket çalışmaları için kiraladı. Bu da gelecekte Los Angeles'ta daha çok benzer olayların yaşanacağı anlamına geliyor.