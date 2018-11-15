SpaceX, yaklaşık bir aylık aranın ardından, Falcon 9'u bir kez daha uzaya yollayacak. Roket, kalkışını Florida'da gerçekleştirecek.

Aklımıza uzay, roket, uydu dendiğinde NASA'dan bile önce gelmeye başlayan SpaceX, Falcon 9'u bugün bir Katar iletişim uydusunu uzaya taşımak için kullanacak. Şirketin bu sene içinde gerçekleştirdiği 18. fırlatma olacak olan bu görev, gelecekte gerçekleştirilecek görevler için de önem arz ediyor çünkü bildiğiniz üzere SpaceX roketleri sürekli geliştiriliyor ve aslında her fırlatma br tür test uçuşu heyecanıyla geçiyor.

Yeniden kullanılabilir roketleriyle bu anlamda büyük bir adım atarak bizi bir hayli ileriye taşıyan SpaceX, gelecekte çok daha fazla sayıda uyduyu aynı anda uzaya taşıyabilecek ve sağ salim dünyaya geri dönecek roketler üzerinde çalışıyor. Bugün gerçekleşecek fırlatmanın ardından ise Falcon 9, Atlas okyanusunda bulunan tesise iniş yapacak ve herhangi bir sorun olmaması için SpaceX büyük çaba sarf ediyor.

SpaceX, yalnızca uyduları değil insanları da uzaya taşımak için pek çok proje üzerinde çalışıyor. Elon Musk'ın bu konudaki en büyük hedefi 'Mars'a gitmek' olsa da şirketin tek projesi bu değil ve NASA için astronotları uzaya taşıyacak bir insanlı uzay aracı projesi, şirketin şu an için en çok yoğunlaştığı işlerden biri.