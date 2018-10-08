SpaceX'in İlk İnişi ABD'nin Batı Kıyısında Gerçekleşti

SpaceX'in ilk başarılı roket iniş denemesi, ABD'nin batı kıyısında bulunan Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nde gerçekleşti.

Uzay yolculuğu yapmak isteyenlerin hayallerini gerçekleştirmeyi planlayan SpaceX, Kaliforniya'da bulunan Vandenberg Hava Üssü'nden gönderdiği Falcon 9 roketleri ile yaptığı denemede, ilk aşama için ürettiği roketlerini kalkıştan yaklaşık sekiz dakika sonra başarılı şekilde indirmeyi başardı.

Temmuz ayında da Vandenberg Üssü'nden bir roket gönderen SpaceX, indirme işlemini Pasifik Okyanusu'nda bulunan bir gemiye yapmıştı. Bu defa ise kalkış pistinin hemen yanında bulunan ve daha önce NASA'nın 2005 yılında emekli ettiği Titan sınıfı roketleri için kullanılan dört numaralı iniş bölgesi kullanıldı.

Falcon 9 iticisinin 2016 yılında tamamlanan LZ-4 pistine yaptığı yumuşak inişi seyretmek isterseniz videosu da burada:

Karaya inişler denize inişlerden çok daha kolay olurken, modüllerin de alınması ve geri getirilmesi gibi zaman ve para kaybına sebep olacak işler çıkmıyor.

Pistin civarında yaşayan kişiler, birden fazla ses patlaması duymaları ihtimaline karşı uyarılırken, Elon Musk da bu patlamaların pek ufak olmayacağını söyledi.

Roketin gökyüzünde bıraktığı muhteşem izler ise pek çok kişi tarafından görüntülendi.

Geliştirilmiş Block 5 Falcon 9 roketleri, SpaceX'in daha ucuz ve daha efektif uzay uçuşları planının bir parçası. SpaceX'in planlarına göre bir iticinin ufak tefek bakımlar ile on defaya kadar kullanılabilmesi ve iniş yaptıktan sonra 24 saat içinde tekrar kalkışa hazır olması var.