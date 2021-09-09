Falcon Heavy Roketi 2 Yıl Sonra Yeniden Uzaya Çıkıyor

Uzun zamandır göklerden uzak kalan SpaceX Falcon Heavy roketi 2 yıllık aranın ardından yeniden fırlatılacak. 9 Ekim'de fırlatılacak olan roketin görevi bu defa gizli olacak.

Birleşik Devletler Uzay Sistemleri Komutanlığı'nın 7 Eylül'de gerçekleştirdiği bir sunum, SpaceX'in 2 yıldır uzaya çıkmayan roketi Falcon Heavy'nin bir sonraki görevinin ne zaman olacağını ortaya çıkardı. Buna göre roket, 9 Ekim'de 2 yıldan uzun bir süre sonra ilk kez havalanacak.

9 Ekim tarihinde Falcon Heavy, tarihinde dördüncü defa uzaya çıkmış olacak. Şu andaki en güçlü ve en marifetli ticari roket olan Falcon Heavy ilk olarak Şubat 2018'de uzaya gönderilmiş ve gezegenlerarası uzaya sorunsuz bir şekilde kargo götürmeyi başarmıştı.

Nisan 2019'dan beri uçmamıştı

İlk uçuşunun ardından 14 ay boyunca tekrar havalanmayan Falcon Heavy daha sonra Block 5 versiyonuna geliştirilmişti. Böylece roketin tekrar kullanılabilirliği, güvenilirliği ve performansı artış göstermişti. Son olarak da Nisan 2019'da ABD Hava Kuvvetleri ile birlikte bir görev yapan SpaceX, roketin marifetlerini de birinci elden gösterme fırsatı bulmuştu. O zamandan beri roket havalanmıyordu.

Falcon Heavy'nin kullanılacağı USSF-44 görevi bilinmeyen nedenlerden dolayı 2020 yılının sonlarından bu yana sürekli erteleniyordu. Öte yandan SpaceX de bu görevde kullanılacak olan roketin kalite testlerini yapmaya daha yeni başladı. Testler firmanın McGregor, Texas'taki tesislerinde gerçekleştiriliyor.

Gecikmenin sebebi SpaceX olmayabilir

Testler her ne kadar yeni başlamış da olsa ABD'li yetkililerin açıklamaları gecikmelerdeki esas sorumlunun SpaceX olmayabileceğini gösteriyor. Yapılan açıklamalarda yetkililer "yüklerin hazırlığı" konusunda şikayetlerde bulunmuştu. Yani gecikme, roketle taşınacak ekipmanları üretecek olan Northrop Grumman, Lockheed Martin, Maxar ve Boeing gibi firmalardan biri ya da birden fazlasından kaynaklanıyor olabilir.

USSF-44 için tamamen yenilenen Falcon Heacy roketi Cape Canaveral'daki fırlatma bölgesinde yerini almış durumda. SpaceX'in 2022 yılının ilk yarısına kadar bu roketten iki adet daha üretmesi bekleniyor.