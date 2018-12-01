SpaceX'in Canlı Yayını: Falcon 9 Uzaya Fırlatılacak

SpaceX, 2 Aralık Pazar günü, Falcon 9'un fırlatışını canlı yayınlayacak.

SpaceX'in Falcon 9 roketi ve birtakım uydu, yaşanan bazı gecikmelerin ardından yarın fırlatılacak. Ateşleme işlemi Türkiye saatiyle yarın 18:32 ile 19:01 arasında yapılacak. SpaceX, 19 Kasım'da yaptığı açıklamayla, ek ön kontrolleri yapmak için uçuşu ertelemişti.

İkinci erteleme ise ölçülen yüksek rüzgar hızından dolayı yapılmıştı ve şirketin rota belirlendikten sonra tarihi açıklayacağı bildirilmişti.

SpaceX'in Falcon 9 roketi, Uzay Uçuşları Endüstrisi'nin SSO-A: SmallSat Express'ini taşıyacak. Uçuş lansmanı, SpaceX'in sitesinden canlı olarak izlenebilecek. Siteye, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.