Dragon Uzay Aracının Fotoğrafları Yayınlandı

Fırlatması bir süredir ertelenen Dragon'dan yeni fotoğraflar geldi.

SpaceX, son zamanlarda zor günler yaşasa da şirketten pozitif haberler de gelmeye devam ediyor. Şirketin insanları yörüngeye taşıyacak uzay aracı Dragon'dan yeni fotoğraflar var.

Başkan Yardımcısı Mike Pence, şirketin Launch Pad 39A’daki işleme hangarını ziyaret etmekle kalmadı, aynı zamanda şirket yeni uzay aracının ve Falcon 9 roketinin fotoğraflarını yayınladı.

Fotoğraflarda bazı ilginç detaylar mevcuttu. Bunlardan en belirgin olanı tek başına duran Dragon ve “bagajının” yörünge konfigürasyonunda olduğunu gördüğümüz fotoğraf. Araçta, güneş panellerini uzaya yerleştiren çoğu uzay aracının aksine paneller gövdenin içine yerleştirilmiş durumda. Kongrenin öncesinde SpaceX’in mürettebat operasyonlarından sorumlu eski direktörü Garrett Reisman “Cargo Dragon’un dağıtılabilir paneleri, araçtaki mekanizma sayısını azaltmak ve güvenilirliği artırmak için elendi” açıklamasında bulundu.

Dragon ve roketin bir fotoğrafı, aynı zamanda Falcon 9 güçlendiricisinin uçuş için hazırlanırken çekilen görüntülerini de ortaya çıkardı.

NASA, yeni Dragon uzay aracının ilk mürettebatsız gösteri uçuş tarihi olarak 17 Ocak’ı gösterdi. Kabin mürettebatı tarafından belirlenen uçuş tarihine (haklı bir şekilde) şüpheci yaklaşan bir kaynak, Uluslararası Uzay İstasyonu’na uçmaya hazırlanan aracın görevinde SpaceX ve NASA’nın etkili bir şekilde çalıştığını belirtti.

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Bu durum, uçuşun iyi geçmesi durumunda NASA astronotları Doug Hurley ve Robert Behnken ile altı ay sonra yeni bir uçuş duyabileceğimiz anlamına geliyor. Bu sebeple 2019 yılının Temmuz ayı civarında insanlar tekrar Florida’dan uzaya gönderilebilir. Eğer bu Temmuz ayında gerçekleşirse, son uzay mekiği görevinden sekiz yıl sonra gerçekleşmiş olacak.