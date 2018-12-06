Elon Musk'ın yöneticiliğini yaptığı SpaceX, son gönderdiği roket iniş yaparken yaşadığı sorunlar ile roketi kurtaramadı.

Elon Musk'ın kuruculuğunu yaptığı Space X uzay şirketinin son gönderdiği roketi olan Falcon X, görevini başarıyla tamamlamasına rağmen geri dönüş sırasında problemler yaşadı.

Elon Musk son dönemlerde gündemden düşmüyor. Şimdi ise doğrudan kendisi ile alakalı olmasa da bu sefer uzantılarından biri olan SpaceX firması, ilk defa olmamak üzere roketlerinden birinde sorun yaşadı. Aslında görev aşamasında hiçbir problem yaşamayan firma, iniş konusundaki problemlerini henüz çözüme kavuşturamadı.

Roketlerin deniz üzerindeki platformlara inişi konusunda problemlerin çok daha yüksek oranda olmasının da getirdiği bir eksi olarak, SpaceX firması henüz tüm roketlerinin başarılı bir iniş yapabilmesini sağlayamıyor. Ancak olumlu bir açı olarak bakacak olursak Falcon X roketi, güvenli bir iniş gerçekleştirmeyeceğini analiz ettikten sonra platform üzerinden patlamak yerine suya inmeyi -doğrudan düşmeyi- tercih etti. Yani bu da roketin tamamen kaybedilmediğine ve belirli parçalarının kurtarılabilir durumda olduğuna işaret olarak yorumlanabilir.

Henüz SpaceX ya da Elon Musk tarafından resmi bir açıklama olmasa da iniş esnasında kayda alınan görüntüler internet üzerinden paylaşıldı. Eğer siz de inişin nasıl gerçekleştiğini görmek istiyorsanız YouTube üzerinden paylaşılan 1 dakikalık videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz: