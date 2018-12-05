Falcon 9 Dünya'ya Geri Döndüğünde Nasıl Görünüyor?

SpaceX'in fırlatıldıktan sonra gezegene geri iniş yapabilen roketinin görüntüleri yayınlandı.

Roketlerin uzaya fırlatılması, her zaman için insanlığın büyük ilgisini çeken olaylardan olmuştur. Bu kadar büyük kütleli bir cismin, yüksek bir ısı ve ışık dalgasıyla gökyüzüne doğru yükselmesi, artık sıklıkla yapılan bir olay haline gelse de hala büyüleyiciliğinden hiçbir şey kaybetmiş değil.

SpaceX'in, bu konuda artık bir programı bile var. Düzenli olarak bu fırlatmaları gerçekleştiren şirket, gönderdiği roketleri istediği noktaya sağlam bir şekilde indirebildiği için; gerekli onarımlar hızlı bir şekilde yapıldıktan sonra, bir sonraki fırlatış için hemen hazır olabililyor. Bu olay defalarca kez gerçekleşmiş olsa da, hala bir roketin uzaydan geri gelmesi oldukça hayret verici bir olay olarak algılanıyor. Peki geri gelen roket, o kadar yüksek süratte, çok uzun mesafeler kat ettikten sonra, nasıl gözüküyor?

Uzaya doğru giderken bembeyaz bir şekilde tüm ihtişamı ile karşımızda duran bu muhteşem roket, geri döndüğünde adeta uzayın içerisinden geçerken kirlenmiş gibi bir görüntüyle karşımıza çıkıyor. Roket; sürtünmenin, yanan yakıtın ve çevre faktörlerinin etkisiyle kapkara bir şekilde ama hala tek parça, sapasağlam ve tekrar kullanılmaya hazır şekilde SpaceX tesislerine iniş yapıyor. İlginç olan ise böylesine güçlü bir makinenin, vinçler yardımı ile hareket ettirilerek kontrol ediliyor oluşu.

SpaceX, 64 uyduyu tek seferde ateşleyerek uzun zaman boyunca kırılamayacak bir rekora adını yazdırmıştı. Falcon 9 ise üçüncü kez dünyaya geri dönüş yaparak, şimdiden bir rekorun altına adını yazdırdı.