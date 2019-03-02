SpaceX, Crew Dragon Kapsülünü Bugün Fırlatacak (Canlı)

Uzaya insanlı yolculuklar gerçekleştirebilmek için Boeing ve SpaceX'le anlaşan NASA, bugünü ilk test uçuşunu gerçekleştiriyor.

Astronotları uzaya taşımak için Rusya ile anlaşan NASA, bu görevlerde Rus Soyuz uzay gemisini kullanıyordu. Zaman içerisinde bu çözüm yolunun da oldukça pahalı hâle gelmesiyle NASA, Amerikan firmaları olan Boeing ve SpaceX'le anlaşmaya varmıştı. Yürütülen çalışmaların olumlu sonuçlanması ile NASA ilk insansız test uçuşunu bugün, Crew Dragon uzay gemisiyle gerçekleştiriyor.

Uzaya gönderilecek olan gemi (Crew Dragon), Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kilitlendikten sonra Dünya'ya geri getirilecek. Saat 10.49'da (TSİ) Kennedy Space Center’dan fırlatılacak olan Crew Dragon, internet üzerinden canlı olarak izlenebilecek. NASA'nın insansız uzay gemisi Crew Dragon'ın fırlatılışını ve sürecin devamını buradan NASA'nın kendi canlı yayını üzerinden takip edebilirsiniz.

Fırlatılacak uzay gemisinin asıl sahibi olan SpaceX'de kendi canlı yayınını YouTube üzerinden gerçekleştirecek. Crew Dragon'ın bugünkü test fırlatılışı, uzay gemisinin; ileriki dönemlerde Uluslararası Uzay İstasyonu'na gerçekleştirilecek olan insanlı uçuşlara uygun olup olmadığını ortaya koyacak.