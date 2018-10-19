Vector, Yeni Roketlerini Üretmek İçin 70 Milyon Dolar Ayırdı

Uzay şirketi Vector, bugün Vector R ve Vector H roketlerini üretmek için 70 milyon dolarlık bütçe ayırdığını duyurdu.

Ayrıca Vector, küçük uyduları yörüngeye fırlatmak için daha küçük roketlerin üretimine odaklanacaklarını da açıkladı. İlk roketini bu yıl Alaska'nın Kodiak bölgesinden fırlatmayı planlayan şirket, 2019 yılında da 12 adet Vector R uçuşu planlıyor. Ayrıca Vector, daha fazla roket inşa edebilmek için Arizona'daki fabrikasını da büyütme planları yapıyor.

Şirketin Arizona'daki fabrikasında 150 çalışanı bulunuyor. Ayrıca şirketin ofisleri de California'da faaliyet gösteriyor. Vector şirketinin kurucularından biri olan Jim Cantrell, eski Sovyetler Birliği'ndeki ve Fransa'daki uzay ajanslarının yanı sıra NASA ile de çalışmıştı. Ayrıca Cantrell'ın eski bir SpaceX çalışanı olduğu da biliniyor.

Vector, Mart 2016'da John Garvey, Eric Besnard ve Shaun Coleman ve Jim Cantrell tarafından kuruldu. Şirket, kuruluşundan bu yana değerini 100 milyon dolar arttırdı. Ve bu yatırımlar sayesinde de değerini günden güne artırmaya devam ediyor.