SpaceX'in Kurtarma Botu Mr. Steven Görevine Geri Dönüyor

SpaceX'in geçtiğimiz aylarda geliştirerek yeniden test ettiği Mr. Steven, birçok yeni ve geliştirilmiş özelliği ile görevine geri dönüyor.

SpaceX, 'Yakalayıcı' olarak andığı kurtarma botu Mr. Steven'i Şubat ayında gerçekleşen başarısız yakalama operasyonlarının ardından geliştirerek yeniden kullanıma sundu. Bu kurtarma botu, 2017 senesinde SpaceX'in kurtarma filosuna katılmıştı ve şirket için oldukça önemli olan geri dönüşüm işlemlerine yardımcı olmak için kullanılıyor.

63 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde olan bu teknenin, diğerlerinden ayrılmasını sağlayan birçok ilginç özellikleği bulunuyor. En dikkat çeken özellik olarak 4 tane uzun kolun arasına örülmüş ağı görüyoruz. Bu ağ, teknenin yakalayıcı kolu olarak çalışıyor. Ağ sayesinde Mr. Steven; roketten ayrıldıktan sonra dağılan parçaları hasar vermeden yakalayarak geri dönüşüm amaçlı kullanılmasını sağlıyor. Bu parçalar "parafoil" denen, GPS donanımlı ve yönlendirebilir paraşütlerle Mr. Steven'ın üzerine yavaşça konuyor.

Mr. Steven ilk yakalamasını 2018 Şubat ayında yaptı. Falcon 9 roketinin parçalarını yakalamaya çalışan tekne o esnada pek de başarılı olamadı. Tekrar eden denemeler sonucunda nihayet başarılı olabilen yakalayıcı tekne, geliştirilmiş olarak tekrar kullanılmaya başlandı. Mr. Steven'ın, eylül ayında atılacak olan SAOCOM-1A uydusunun roketi için geri döneceği söyleniyor.