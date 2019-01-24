SpaceX'in Starhopper'ı Şiddetli Rüzgara Karşı Koyamadı

Elon Musk'ın şirketlerinden biri olan SpaceX'in üzerinde çalışmış olduğu Starhopper, 80 km/h hızındaki rüzgarlara karşı koyamayıp devrildi. Onarımının birkaç hafta süreceğini söyleyen Elon Musk, 5 Ocak'taki paylaşımında Starhopper'ın beklenmedik bir sorundan dolayı 4 hafta gecikebileceğini belirtmişti.

Elon Musk’ın kurucusu ve CEO’su olduğu şirketlerden biri olan SpaceX’te beklenmedik bir kaza yaşandı. SpaceX’in üzerinde çalıştığı projelerden biri olan Starhopper, 80 km/h hızındaki rüzgarlara dayanamayarak devrildi ve ciddi hasar aldı.

Yaşanan kazanın ardından Twitter hesabından açıklama yapan Elon Musk, Starhopper’ın 80 km/h hızındaki rüzgarla devrildiğini, onarımının birkaç hafta süreceğini söyledi.

"Şimdi duydum ki, 50 mph (80 km/h) hızındaki bir rüzgar dün gece bağlama bloklarını kırmış ve kaportayı da uçurmuş. Tamir edilmesi birkaç hafta alacak."

Elon Musk, 5 Ocak’taki Twitter paylaşımında, beklenmedik problemlerin Starhopper’ı 4 haftalığına geciktirebileceğini belirtmişti. Yaşanan bu kazadan sonra Elon Musk’ın hava durumu tahminleri doğru çıkmış oldu.

"4 haftalık bir gecikme hedefliyorduk, bu beklenmedik aksaklıkla birlikte bu süre 8 haftaya çıktı."